Brave and Beautiful Anticipazioni 6 aprile 2022: Suhan divorzia da Cesur!

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 6 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag accetta l'accordo con il padre, e firma le carte del divorzio! L'Alemdaroglu, invece...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 aprile 2022, alle 16.45, Tahsin è disposto a raccontare la verità circa la misteriosa morte di Hasan, ma a patto che Suhan divorzi da Cesur...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan stringe un patto con Tahsin...

Tahsin non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano mentre il suo acerrimo nemico, Cesur, e sua figlia, Suhan, continuano ad essere marito e moglie. I due, infatti, si sono sposati, però soltanto perché lei era venuta a sapere che, per incastrare l'odiato ragazzo, il padre l'aveva fatta rapire. Così, la Korludag, per vendicarsi del Korludag senior, aveva fatto la proposta all'Alemdaroglu. L'uomo, allora, li ricatta: dirà tutta la verità al ragazzo circa la misteriosa morte del padre, Hasan, ma a patto che la secondogenita firmi le carte del divorzio. Suhan non può fare a meno di accettare...

Cesur non ci sta, nelle Anticipazioni del 6 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Che cosa ne pensa, invece, Cesur del piano ben architettato da Tahsin per dividerlo dall'amata? A quanto pare, il giovanotto non è affatto d'accordo, tanto che non si presenta all'udienza. In realtà, l'Alemdaroglu è impaziente di vedere la verità sull'omicidio del genitore venire a galla, ed è proprio questo il motivo che l'ha spinto a tornare lì dove Hasan ha vissuto ed è morto, però non intende piegarsi ai ricatti di una persona della quale non si fida minimamente: di certo, il Korludag senior non manterrebbe la parola data, e lui avrebbe sacrificato il suo matrimonio con la Korludag invano!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Hulya terrorizza Cahide!

Cahide, dopo aver a lungo inscenato la gravidanza, ha scoperto che adesso è davvero incinta. Pertanto, il suo obiettivo è quello di far fuori dalla sua vita Hulya, l'ex prostituta - imprevedibile e spietata - in dolce attesa che, al termine dei nove mesi, le avrebbe dato suo figlio. Ma mentre la donna sta preparando un discorso per il marito, Korhan, Hulya si presenta senza alcun preavviso a casa sua... che intenzioni avrà? Cahide è terrorizzata!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.