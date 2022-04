Brave and Beautiful Anticipazioni 8 aprile 2022: Korhan distrutto, Cahide lo ha ingannato!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 8 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che il Korludag junior scopre una scioccante verità sulla moglie...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 aprile 2022, alle 16.45, Korhan è entrato a conoscenza della verità sulla finta gravidanza di Cahide! A nulla servono le scuse della donna...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur e Mihiriban vs Tahsin!

Cesur, non appena ha messo piede a Korludag con l'obiettivo di fare giustizia per il padre Hasan, annientando Tahsin, ha trovato in Mihiriban un'alleata determinata tanto quanto lui. In effetti, quest'ultima ha sete di vendetta proprio come l'Alemdaroglu, dato che l'uomo in questione, anni prima, le spezzò il cuore, abbandonandola all'altare per un'altra donna. Così, i complici provano nuovamente a mettere il Korludag fuori gioco, chiedendo ai cittadini di acquistare le azioni dell'azienda e sottrarle in questo modo a nemico giurato.

Cahide volta le spalle a Hulya, nelle Anticipazioni dell'8 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Quando Cahide si è trovata davanti a Hulya ha sgranato gli occhi. La nuora di Tashin, infatti, teme l'ex prostituta, una persona priva di scrupoli. Hulya, infatti, è disposta a tutto, persino a commettere un'azione criminosa - come un assassinio -, se lo ritiene necessario. Così, con la voce tremante, Cahide confessa all'ex meretrice di non aver più bisogno né di lei né del bambino che porta in grembo, adesso che ne aspetta uno!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Korhan sotto shock!

Hulya, furiosa perché consapevole che la fine della loro collaborazione non significhi altro che non intascherà neanche un centesimo dell'ingente somma promessa come ricompensa, raggiunge Korhan. La giovane vuota il sacco, e per corroborare il suo racconto porta delle prove inconfutabili. Il fratello di Suhan ora sa che la moglie lo ha ingannato, inscenando la gravidanza. Quando Cahide tenta di fornirgli delle spiegazioni per ciò che ha fatto, e gli confessa di essere realmente in dolce attesa, Korhan, disgustato, la respinge comunque...

