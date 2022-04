Brave and Beautiful Anticipazioni 7 aprile 2022: Cahide è nei guai fino al collo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 7 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che l'ex prostituta va dal Korludag junior per raccontargli una scioccante verità sulla moglie...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 aprile 2022, alle 16.45, Hulya, dopo che Cahide le ha voltato le spalle, corre da Korhan per rivelargli la verità sulla finta gravidanza...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Il piano di Cahide...

Determinata a mettere le mani sull'impero di Tahsin, Cahide aveva studiato nei minimi dettagli un piano diabolico. La donna aveva finto di aspettare un figlio da Korhan, suo marito, nonché primogenito - da sempre sottovalutato - dell'uomo. Nessuno, a parte Hulya, sapeva che, in realtà, lei non fosse incinta. La sua complice, infatti, a differenza sua, è realmente in stato interessante, e, in cambio di una bella cifra, al termine del nono mese le avrebbe dato suo figlio!

Cahide dice addio a Hulya, nelle Anticipazioni del 7 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Tuttavia, Cahide, nonostante sappia di aver bisogno di Hulya, la teme. Quest'ultima, un'ex prostituta che non fa alcun problema a sporcarsi le mani - se necessario addirittura di sangue -, è una mina vagante. Per tale ragione, quando la moglie di Korhan scopre di essere davvero in dolce attesa, capisce che è giunto il momento di sbarazzarsi di Hulya.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Hulya pronta a vuotare il sacco!

Mentre la donna sta per andare a parlare con il consorte, a casa sua arriva a sorpresa la spietata complice. Le due si confrontano, ed improvvisamente la situazione degenera. Cahide fa sapere a Hulya di non aver più bisogno né di lei né della creatura che porta in grembo, perché avrà un figlio suo. L'ex meretrice, allora, perde la testa, e la minaccia di andare dritta da Korhan per vuotare il sacco: l'uomo saprà di essere stato impietosamente ingannato da entrambe per tutto questo tempo!

