Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2022

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 18 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 luglio 2022 - Zoe ha confessato a Carter di amarlo ancora. Il Walton è molto colpito dalle dichiarazioni della ragazza e non può negare che, nonostante l'attrazione per Quinn, provi ancora dei forti sentimenti nei confronti della modella. Per lui è arrivato il momento di scegliere che cosa fare. L'avvocato sceglierà di rivelare alla sua ex di essere ancora innamorato di lei e di voler ricominciare. Entrambi si meritano una seconda chance. Intanto alla Forrester Creations Paris riflette su quanto appena successo alla sorella. La ragazza è piuttosto stupita del comportamento di Carter e ne parla con Zende. Anche il giovane Forrester non sa cosa pensare ma è fiducioso che le cose si possano sistemare... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 18 luglio 2022 - le educate premure di Guillermo non sfuggono alla dolce ballerina Azucena che, convinta dai consigli di madre e zia, decide di dare una seconda occasione all'amore. I due ragazzi piano piano si avvicinano e iniziano a frequentarsi. Ma Azucena deve stare attenta perché sembra proprio che non sia l'unica ad aver messo gli occhi addosso al ragazzo. Claudia, un'altra allieva dell'accademia di ballo, ha delle mire su Guillermo. Nonostante ciò, i due ragazzi trovano nuovo punto di incontro: parlando della lite tra e loro famiglie riescono a recuperare l'intimità di un tempo e colmare il distacco creato dalla rivale. Claudia però, è sempre in agguato... Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 18 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 18 luglio 2022 - Julia, arrabbiata con Tirso per la buca della sera prima, chiede spiegazioni, ma l'oste rifiuta di dargliene. La discussione sembra compromettere seriamente il loro rapporto: tra i due si crea una fredda distanza. Nel frattempo in paese iniziano a circolare voci sul conto di Maria. Gli amici di Ribero hanno infatti diffuso la notizia dell'innamoramento della ragazza per la sua amica Cloe. Elena si accorge subito che qualcosa non va ed è preoccupata per la sua bambina. Carmen, invece, è pronta a partire per accompagnare il feretro di Agustina in Spagna.Patricia è soddisfatta: la disgrazia che ha colpito la tata si è rivelata vantaggiosa! Finalmente Carmen sgombrerà il campo... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 18 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 8 luglio 2022 - Zuleyha è un'anima in pena. La giovane ha ricevuto una proposta di matrimonio da Demir e, nonostante non avesse la minima intenzione di accettare, alla fine è stata obbligata a farlo: Hunkar, che la tiene in pugno, l'ha ricattata. La Altun, allora, è convolata a nozze con il figlio della signora. La sera del grande evento, mentre la protagonista, con l'abito bianco indosso, si disperava, Hunkar sporcava le lenzuola del letto coniugale dei neo-sposi di sangue; l'obiettivo della donna era convincere tutti che Zuleyha avesse perso la verginità nel corso della sua prima notte di nozze con Demir! Dopodiché, la coppia è partita per la luna di miele. Ora che è tornata alla tenuta, la ragazza si affretta a raggiungere Gulten per chiederle se il suo Yilmaz, ancora dietro le sbarre di una cella della prigione di Istanbul, le abbia scritto... ma resterà delusa. Qui la trama completa di Terra Amara.

