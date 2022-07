Una Vita Anticipazioni 12 luglio 2022: Azucena deve stare attenta...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Claudia, un'allieva dell'accademia di ballo, ha delle mire su Guillermo. Lolita è preoccupata per Ramon e tenta di indagare. Genoveva propone a David una collaborazione segreta.

Claudia mette gli occhi su Guillermo, nella Puntata di Una Vita del 12 luglio 2022

Sta sbocciando pian piano l'amore tra i due giovani nuovi protagonisti di Una Vita, Guillermo e Azucena. Il Sacristan ha mostrato da subito grande attrazione per la nipote di Rosina, al contrario Azucena ha avuto bisogno di maggior tempo ma ora l'interesse sembra reciproco. Solo dopo la deludente lettera del fidanzato, missiva in cui le chiariva di voler chiudere definitivamente la relazione, Azucena ha iniziato a guardare con occhi diversi il bel proprietario del Nuovo Secolo. Le educate premure di Guillermo non sfuggono quindi alla dolce ballerina che, convinta dai consigli di madre e zia, decide di dare una seconda occasione all'amore. I due ragazzi piano piano si avvicinano e iniziano a frequentarsi. Ma Azucena deve stare attenta perché sembra proprio che non sia l'unica ad aver messo gli occhi addosso al ragazzo. Claudia, un'altra allieva dell'accademia di ballo, ha delle mire su Guillermo.

Una Vita Anticipazioni: Lolita preoccupata per il suocero

Ramon ha accettato di scrivere per il Noticiero Espanol. Un articolo infuocato contro il governo e la politica che ha iniziato a passare presto di bocca in bocca. L'editoriale non è stato firmato e nessuno ha saputo chi fosse il suo autore finché Ramon non ha deciso di confessare ai suoi amici. L'uomo ammetterà di essere lui ad aver scritto quei commenti al vetriolo ma poi, pentito, prometterà di non esporsi mai più. Lolita, seppur all'oscuro dell'azione del suocero, inizia seriamente ad essere preoccupata per lui e per il suo coinvolgimento nelle lotte contro il governo.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva torna da David in cerca di una nuova alleanza contro il Quesada

Aurelio ha detto no alle richieste della moglie. nonostante le informazioni ottenute dalla donna e i ricatti pressanti, il Quesada non si è piegato e ha rifiutato categoricamente di rivelare la verità su David e Valeria e sul misterioso Rodrigo, il personaggio senza volto spuntato fuori nelle indagini di Genoveva. Il suo non è stato solo un No deciso, Aurelio è addirittura arrivato alle minacce, eppure ora qualcosa sembra cambiato... Il Quesada decide improvvisamente di condividere tutta la verità con Genoveva! Qual è il su scopo? Ma soprattutto come reagirà Genoveva? La risposta a questa seconda domanda arriverà proprio nella puntata in onda. Genoveva, non si lascia infatti abbindolare dall'improvvisa sincerità del marito e, informazioni alla mano, torna da David in cerca di una nuova alleanza contro il Quesada.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10