Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2022

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 6 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 luglio 2022 - Liam è felice di essere tornato a casa, ma i sensi di colpa non riescono a lasciarlo in pace. Questo stato d'animo lo porterà a fare una scelta clamorosa. Il ragazzo perdonerà Thomas, il suo storico e terribile rivale. Il Forrester e Hope ne saranno piuttosto sorpresi. Cosa è successo allo Spencer? Qualcosa deve averlo cambiato. Intanto Quinn, tornata a casa dopo il confronto con Zoe, confessa a Shauna di aver fatto l'amore con Carter e di aver passato la notte da lui. Zoe invece cerca ancora di convincere il Walton a tornare insieme a lei... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 luglio 2022 - nonostante le offerte super vantaggiose, nessuno dei proprietari contattati ha ancora ceduto alle lusinghe di Luis Manas. Fabiana è sicuramente un osso duro: la locandiera ha risposto un secco no all'offerente. È stato inutile rilanciare con proposte sempre più vantaggiose, la donna non ne ha voluto sapere di cedere la sua attività. A Luis Manas, messo sotto pressione da Aurelio, non rimane dunque che passare alle minacce. Quando però si presenta all'albergo, trova ad attenderlo la Salmeron: Genoveva gli intima di sparire dalla circolazione! Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 6 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 6 luglio 2022 - Julia finalmente avvia il tanto atteso processo di selezione del personale per la sua officina. La mancanza di appoggio e sostegno economico da parte di Diana genera però profondi conflitti con i candidati che accusano Julia di averli solo illusi. Nel frattempo Sergio, ancora impegnato nella riparazione delle macchine, è tornato ad essere di grande supporto per la ragazza che ha finito pericolosamente per riavvicinarsi. Alla colonia la produzione di Carmen e Kiros va avanti e lei comincia ad organizzare con il supporto di Victor l'imminente vendita. l'idea di Carmen è mettere su una sorta di mercatino delle pulci per vendere i pezzi e raccogliere denaro. Gli abitanti di Rio Muni accetteranno di fare affari con la tanto odiata figlia di Francisco? Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 6 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 6 luglio 2022 - l'attenzione di Zuleyha e Yilmaz viene attirata da un ragazzo. Il giovane lo riconosce: è Gaffur, un commilitone che fu suo amico, e che ora è alla ricerca di braccianti che vogliano lavorare nei campi. L'Akkaya, allora, pensa che si sia presentata loro un'imperdibile occasione, e chiede a Gaffur di prendere loro due. La fanciulla e l'amato raggiungono la tenuta di Hunkar, dove iniziano a coltivare la terra. Tuttavia, grazie alle loro innegabili doti, la padrona li nota e decide di assegnare ad entrambi dei compiti di maggiore responsabilità, scatenando qualche invidia... Qui la trama completa di Terra Amara.

