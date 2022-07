Una Vita Anticipazioni 6 luglio 2022: Genoveva intima a Luis Manas "Sparisci!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 6 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Luis Manas, sul punto di passare alle minacce per convincere Fabiana a vendere la sua attività, dovrà vedersela con Genoveva.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 5 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Luis Manas è sul punto di passare alle minacce per convincere Fabiana a vendere la pensione, ma Genoveva gli intima di sparire dalla circolazione.

Una Vita Anticipazioni: Cosa lega Aurelio a Luis Manas?

Aurelio ha chiarito a Genoveva di non volerla tra i piedi ed è arrivato anche a minacciarla quando ha cercato di ricattarlo, ma la Salmeron non si è lasciata intimorire e ha continuato imperterrita a cercare informazioni utili per mettere il marito spalle al muro. Dopo giorni di osservazione la donna è riuscita a fare una proficua scoperta, ha infatti assistito ad una misteriosa conversazione tra il marito e Luis Manas. Adesso alla Salmeron non resta altro che capire cosa collega suo marito al misterioso affarista...

Una Vita Anticipazioni: Luis Manas cerca di acquistare le attività del quartiere per conto di Aurelio

Al soldo di Aurelio, Luis Manas è impegnato nella ricerca di attività commerciali da acquistare nel quartiere: prima si è recato da Fabiana e Servante con un'offerta davvero vantaggiosa per la pensione, poi ha provato con il “Nuovo Secolo” e infine ha proposto a Lolita di cedergli la bottega. Per tutti, l'uomo, ha messo sul piatto parecchio denaro, consapevole di dover riuscire ad ottenere ad ogni costi l'assenso desiderato dal suo committente. Sì, perché Aurelio in nessuna occasione è voluto figurare come il vero acquirente. Nessuno dei commercianti contattati infatti immagina che dietro ci sia proprio il Quesada ma Genoveva è vicina a scoprire qualcosa...

Genoveva si schiera dalla parte di Fabiana, nella Puntata di Una Vita del 6 luglio 2022

Nonostante le offerte super vantaggiose, nessuno dei proprietari contattati ha ancora ceduto alle lusinghe di Luis Manas. Fabiana è sicuramente un osso duro, la locandiera ha risposto un secco no all'offerente. E' stato inutile rilanciare con proposte sempre più vantaggiose, la donna non ne ha voluto sapere di cedere la sua attività. A Luis Manas, messo sotto pressione da Aurelio, non rimane dunque che passare alle minacce. Quando però si presenta all'albergo, trova ad attenderlo la Salmeron: Genoveva gli intima di sparire dalla circolazione!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 4 al 10 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10