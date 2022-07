Terra Amara Anticipazioni 6 luglio 2022: Zuleyha e Yilmaz vengono presi di mira! Sono in pericolo?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 6 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che la Altun e l'Akkaya non sono visti di buon occhio dai loro compagni di lavoro...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 luglio 2022, alle 15.45, Zuleyha e Yilmaz ottengono degli impeghi di maggior responsabilità da Hunkar. I due, così, scatenano l'ira e le invidie degli altri braccianti...

Terra Amara Anticipazioni: Demir torna a casa...

Dal treno su cui sono stati derubati gli sfortunati protagonisti scende anche Demir. Quest'ultimo si dirige verso il suo piccolo aereo, il mezzo che lo ripoterà a casa. Demir, infatti, vive nella tenuta di sua madre, Hunkar, la signora di quelle terre. Hunkar, non appena si ricongiunge con il figlio, si arrabbia: era in pensiero, sapendolo in volo. Intanto, qui fervono i preparativi per il matrimonio collettivo a cui la donna obbliga tutte le coppie dei suoi dipendenti.

Zuleyha e Yilmaz si fanno notare da Hunkar, nelle Anticipazioni del 6 luglio 2022 di Terra Amara

Ancora in stazione, l'attenzione di Zuleyha e Yilmaz viene attirata da un ragazzo. Il giovane lo riconosce: è Gaffur, un commilitone che fu suo amico, e che ora è alla ricerca di braccianti che vogliano lavorare nei campi. L'Akkaya, allora, pensa che si sia presentata loro un'imperdibile occasione, e chiede a Gaffur di prendere loro due. La fanciulla e l'amato raggiungono la tenuta di Hunkar, dove iniziano a coltivare la terra. Tuttavia, grazie alle loro innegabili doti, la padrona li nota e decide di assegnare ad entrambi dei compiti di maggiore responsabilità.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz detestati dai compagni!

I compagni di Yilmaz e della Altun non li vedono di buon occhio: sono appena arrivati, eppure hanno già ottenuto delle posizioni di maggior prestigio. I due riusciranno a trovare il modo per andare d'accordo con gli altri braccianti? Intanto, la sarta ed il meccanico hanno deciso che nessuno dovrà scoprire che sono fidanzati: tutti dovranno pensare che sono fratelli. Meno cose gli altri sapranno di loro, più al sicuro saranno...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.