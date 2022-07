Un altro Domani Anticipazioni 6 luglio 2022: Carmen e Kiros si riavvicinano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 6 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Carmen e Kiros si riavvicinano e la produzione di mobili va avanti. La ragazza si impegna per organizzare l'imminente vendita

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 6 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Julia ha una crisi di nervi per essere rimasta bloccata nell'ebanisteria, ma Sergio riesce ad aprire la porta che scopre essere stata chiusa dall'esterno con un lucchetto.

Un Altro Domani: Carmen costretta a scendere a patti con Victor

Mentre Francisco entra in guerra con gli operai della fabbrica, Patricia e Carmen si impegnano per trovare un modo per restare a galla. Kiros ha accettato di aiutare Carmen ma la giovane si rende conto di aver bisogno di un finanziatore quindi si rivolge a Victor. Il figlio di Ventura, deciso a farsi perdonare per la fuga di notizie sul loro bacio, accetta ma a una condizione: vuole entrare nell'affare. Sergio approfitta del momento di necessità di Julia per avvicinarsi a lei e tentare di riconquistarla. Nonostante gli avvertimenti di Tirso ed Elena, Julia, sempre più insicura, finisce per cadere nella trappola. Sergio riuscirà ad ottenere il perdono e ad insinuarsi di nuovo nella vita di Julia?

Un Altro Domani: Julia resta chiusa nel laboratorio ma Sergio la salva

Julia è rimasta chiusa nel laboratorio, qualcuno ha serrato il luchetto dall'esterno. La ragazza viene colta da un brutto attacco di panico ma Sergio è li per trarla in "salvo". Il giovane rompe il lucchetto ed entra, poi abbraccia Julia e cerca di consolarla. Tirso, ascoltato il racconto della rocambolesca avventura di Julia, esprime dei dubbi sulla lealtà di Sergio. A Río Muni, Carmen inizia a concretizzare la sua idea di vendere i mobili di Kiros. I due lavorano fianco a fianco e l'operaio sembra finalmente abbandonare l'atteggiamento ostile degli ultimi tempi.

Carmen e Kiros lavorano fianco a fianco, nella puntata di Un Altro Domani del 6 luglio

Julia finalmente avvia il tanto atteso processo di selezione del personale per la sua officina. La mancanza di appoggio e sostegno economico da parte di Diana genera però profondi conflitti con i candidati che accusano Julia di averli solo illusi. Nel frattempo Sergio, ancora impegnato nella riparazione delle macchine, è tornato ad essere di grande supporto per la ragazza che ha finito pericolosamente per riavvicinarsi. Alla colonia la produzione di Carmen e Kiros va avanti e lei comincia ad organizzare con il supporto di Victor l'imminente vendita. l'idea di Carmen è mettere su una sorta di mercatino delle pulci per vendere i pezzi e raccogliere denaro. Gli abitanti di Rio Muni accetteranno di fare affari con la tanto odiata figlia di Francisco?

