Un altro Domani Anticipazioni 29 giugno 2022: Julia in rosso deve rinunciare ai suoi progetti!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 29 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Julia si troverà improvvisamente in rosso, Diana per convincerla a rinunciare al suo progetto, le ha giocato un brutto tiro!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 29 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Julia decide di far rinascere la vecchia ebanisteria di Carmen e di trasformarla in un'attività commerciale. Poi scopre di non avere risparmi per avviare il suo progetto.

Un altro Domani: Kiros non ne vuole più sapere di Carmen

Carmen non vuole rassegnarsi ad essere incolpata per la morte di Dayo e cerca di far sentire la sua voce ma la sua parola ha poco valore ormai tra gli operai. La situazione si fa sempre più complicata, ma sente di poter far fronte a tutto fintanto che Kiros sarà dalla sua parte. Purtroppo quando la ragazza si presenterà al funerale di Dayo, decisa a portare un fiore sulla sua tomba, Kiros le dirà chiaramente di non essere nel posto giusto e di non voler più avere niente a che fare con lei. Alla povera Carmen resterà solo l'abbraccio consolatorio delle tata Agustina. Julia ha preso la sua decisione ed è pronta a comunicarla a sua madre: rimetterà in piedi il laboratorio di sua nonna Carmen! Diana però non condivide ed è pronta a convincerla a rinunciare con una proposta davvero allettante. Riuscirà ancora una volta a persuadere la cocciuta Julia?

Un altro Domani: Diana fa un'azione davvero inaspettata

Julia ha un'idea per avviare un'attività commerciale: recuperare il laboratorio di mobili di Carmen. Sua madre Diana non è d'accordo ed è pronta ad utilizzare ogni mezzo per convincerla a fare marcia indietro. Dopo aver tentato senza successo di lusingare Julia con la proposta di una linea tutta sua alla fabbrica di scarpe, farà un'azione davvero inaspettata: sottrarrà dal suo conto i risparmi necessari ad avviare la nuova attività. Quando Julia controllerà infatti il suo estratto conto, scoprirà di essere in rosso e di essere costretta a fare marcia indietro. A Río Muni, Carmen ha ancora il cuore spezzato per la morte di Dayo ma soprattutto non è riuscita a convincere Kiros della sua totale estraneità ai fatti. Il giovane è certo che dietro alla morte del leader degli operai ci sia Francisco e che sua figlia sia esattamente colpevole quanto lui. E' stata lei con le sue azioni a scatenare l'ira dei padroni.

Nel dramma di Carmen, ormai messa all'angolo dall'intera colonia, Patricia vedrà l'occasione per iniziare a tessere la sua tela. L'arcigna matrigna approfitterà per avvicinare Victor alla figliastra nel tentativo di realizzare il progetto che salverà le finanze della sua famiglia: un matrimonio tra lo scapestrato figlio di Ventura, l'uomo che tiene sotto scacco Francisco e la falegnameria, e Carmen. Nel frattempo, proprio Ventura, vedrà aumentare i suoi sospetti sull'infedeltà di Inés e raddoppierà i suoi sforzi per scoprire chi è il suo amante. Julia scoprirà che il suo capitale si è misteriosamente dimezzato. Diana, interrogata, farà sapere alla figlia di essersi solo ripresa il denaro anticipato con la carta aziendale in occasione dei piccoli lavori di ristrutturazione della casa ereditata da Carlos. La ragazza resterà sconvolta, la madre sta tentando di sabotarla ad ogni costo!

