Beautiful Anticipazioni 29 giugno 2022: Quinn folgorata da Carter. La situazione si fa bollente!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Quinn accetta di andare da Carter ed intercedere in favore di Zoe, ma quando lui le apre la porta a torso nudo, tra i due sembra nascere una forte attrazione.

Beautiful Anticipazioni: delusa da Eric, Quinn cerca consolazione in Carter

Quinn pur nutrendo poche speranze di ricomporre il suo matrimonio, ha tentato fino all'ultimo. La donna si è illusa di riuscire a riconquistare Eric puntando tutto sull'intimità e così, ha cercato un approccio con il "gelido" marito. Purtroppo la designer ha fatto male i suoi conti, Eric, seppur ancora molto attratto dalla giovane moglie, non si è dimostrato disposto a dimenticare e l'ha rifiutata. Per la Fuller si trattato dell'ennesimo colpo al cuore, una profonda delusione che l'ha spinta a cercare conforto. E' per questo che tornata dal comprensivo Carter Walton e questa volta la situazione rischia di farsi davvero bollente!!!

Beautiful Anticipazioni: Carter apre la porta di casa a petto nudo e Quinn resta a bocca aperta

Quinn, rifiutata dal marito, cerca comprensione nel bel avvocato. Torna dunque a casa di Carter per sfogarsi ma quando lui apre la porta a petto nudo, un fremito le attraversa il corpo. Carter Walton è un uomo affascinante a cui sembra davvero difficile resistere, soprattutto in un momento di debolezza come quello che sta attraversando la Fuller. L'attrazione comunque sembra reciproca, anche lui fatica a risalire la china e un po' di consolazione, dopo l'aspra delusione di Zoe, è ben gradita. Insomma, sono entrambi molto fragili e il rischio di una seria compromissione del rapporto si fa sempre più palese.

Quinn è tornata da Carter in cerca di consolazione, anche se la scusa dietro cui continuerà a celarsi è aiutare Zoe a riconciliarsi con l'avvocato. Quando però il bel Carter le aprirà la porta a petto nudo, la designer perderà completamente la bussola e le buone intenzioni in favore della Buckingham andranno a farsi benedire. Quinn dimentica completamente il suo scopo e si perde negli occhi di Carter, infuocati di passione proprio come i suoi. I due iniziano ad avvicinarsi fino al punto di sfiorarsi le labbra...

