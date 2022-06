Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 giugno 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 28 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 giugno 2022 - Baker interroga Liam in presenza di Bill e tenta di fargli confessare di aver ucciso Vinny, ma lui, anche grazie al sostegno di suo padre, non cede. Lo Spencer Senior tira un sospiro di sollievo, suo figlio mostra una freddezza inaspettata e lui è pronto ad aiutarlo affinché non si tradisca. Le domande dell'ispettore si fanno sempre più incalzanti ma padre e figlio, insieme, portano avanti la messinscena senza indugiare. Alla fine Baker sarà costretto ad abbandonare il campo senza aver ottenuto la confessione sperata. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 giugno al 3 luglio 2022.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 giugno 2022 - nelle recenti puntate abbiamo visto Marcelo impegnarsi nella ricerca di una cuoca da assumere al servizio di Genoveva e Aurelio. Tra le candidate si è presentata Luzdivina, una ragazza gentile e ben educata. Il suo curriculum, troppo scarno, non era tra quelli favoriti, eppure Marcelo ha finito per scegliere proprio lei. Aurelio ovviamente, fidandosi ciecamente di Marcelo, non ha opposto alcuna obiezione. Luzdivina ha dunque preso posto nella cucina di casa Quesada. I motivi della scelta di Marcelo, un uomo molto rigido e legato alle etichette, non sono stati ben chiari agli spettatori fino ad un dialogo con Aurelio. Il Quesada ha fatto notare al servitore la grande somiglianza tra Luzdivina e una sua defunta nipote. Marcelo però, pur confermando, ha affermato di non essersi accorto della cosa. Ciò che vedremo nella puntata in onda però, finirà per smentire le parole del maggiordomo, la ragazza infatti, scoprirà nella stanza dell'uomo il ritratto di una donna misteriosa identica a lei. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 giugno al 3 luglio 2022.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 28 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 28 giugno 2022 - Carmen non vuole rassegnarsi ad essere incolpata per la morte di Dayo e cerca di far sentire la sua voce ma la sua parola ha poco valore ormai tra gli operai. La situazione si fa sempre più complicata, ma sente di poter far fronte a tutto fintanto che Kiros sarà dalla sua parte. Purtroppo quando la ragazza si presenterà al funerale di Dayo, decisa a portare un fiore sulla sua tomba, Kiros le dirà chiaramente di non essere nel posto giusto e di non voler più avere niente a che fare con lei. Alla povera Carmen resterà solo l'abbraccio consolatorio delle tata Agustina. Julia ha preso la sua decisione ed è pronta a comunicarla a sua madre: rimetterà in piedi il laboratorio di sua nonna Carmen! Diana però non condivide ed è pronta a convincerla a rinunciare con una proposta davvero allettante. Riuscirà ancora una volta a persuadere la cocciuta Julia? Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 27 giugno al 1° luglio 2022.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 28 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 28 giugno 2022 - Cesur sta cercando la moglie in largo e in lungo. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi e nonostante l'aiuto che la polizia e Rifat gli stanno dando, il giovane fa soltanto buchi nell'acqua: Suhan sembra essere svanita nel nulla! Per tale ragione, a Cesur è venuto in mente di promettere in diretta TV una lauta ricompensa a chiunque avesse collaborato con lui al ritrovamento della sua amata consorte. Ed è proprio alla suddetta somma di denaro che la Korludag fa riferimento per spronare un passante che vede dalla finestra della sua cella a darle una mano ad uscire da lì dentro... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 27 al 30 giugno 2022.