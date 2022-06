Una Vita Anticipazioni 28 giugno 2022: Luzdivina fa una scoperta scioccante su Marcelo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: il direttore del giornale ha offerto a Ramon una collaborazione come editorialista. Accetterà? Luzdivina dice a Marcelo di aver trovato il ritratto di una donna identica a lei.

Una Vita Anticipazioni: un'offerta di lavoro per Ramon!

Ramon ha tenuto un discorso incendiario in cui ha attaccato i politici presenti alla cerimonia e criticato l'inettitudine del governo, lasciando sconvolta la povera Lolita e tutta la comunità di Acacias. Le dure parole pronunciate dal Palacios sono finite presto su tutte le prime pagine dei giornali suscitando lo sdegno di molti dei suoi vicini. Ma la reazione allo sfogo di Ramon non sarà univoca, un importante direttore di un giornale nazionale, apprezzate le parole dell'uomo, arriverà ad offrirgli una collaborazione come editorialista.

Una Vita Anticipazioni: Marcelo ha spinto per l'assunzione di Luzdivina

Il rientro ad Acacias di Genoveva e Aurelio dopo il salto temporale, verrà accompagnato dall'ingresso di due nuovi personaggi nelle trame della soap. Da diverse puntate abbiamo infatti fatto la conoscenza, prima di Marcelo poi di Luzdivina. Lui è il fidato maggiordomo della famiglia Quesada al servizio dei messicani ormai da molti anni, mentre lei è la ragazza proprio di recente selezionata come cuoca. Nelle recenti puntate abbiamo visto Marcelo impegnarsi nella ricerca di una cuoca da assumere al servizio di Genoveva e Aurelio. Tra le candidate si è presentata Luzdivina, una ragazza gentile e ben educata. Il suo curriculum, troppo scarno, non era tra quelli favoriti, eppure Marcelo ha finito per scegliere proprio lei. Aurelio ovviamente, fidandosi ciecamente di Marcelo, non ha opposto alcuna obiezione. Luzdivina ha dunque preso posto nella cucina di casa Quesada.

Luzdivina scopre che Marcelo conserva il ritratto di una donna identica a lei, nella Puntata di Una Vita del 28 giugno 2022

I motivi della scelta di Marcelo, un uomo molto rigido e legato alle etichette, non sono stati ben chiari agli spettatori fino ad un dialogo con Aurelio. Il Quesada ha fatto notare al servitore la grande somiglianza tra Luzdivina e una sua defunta nipote. Marcelo però, pur confermando, ha affermato di non essersi accorto della cosa. Ciò che vedremo nella puntata in onda però, finirà per smentire le parole del maggiordomo, la ragazza infatti, scoprirà nella stanza dell'uomo il ritratto di una donna misteriosa identica a lei.

