Beautiful Anticipazioni 28 giugno 2022: grazie all'aiuto di Bill, Liam non cede!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 28 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Baker metterà sotto torchio Liam ma grazie all'aiuto del padre il ragazzo riuscirà a non cedere.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Baker interroga Liam in presenza di Bill e tenta di fargli confessare di aver ucciso Vinny, ma lui, anche grazie al sostegno di suo padre, non cede.

Beautiful Anticipazioni: Baker fa visita a Liam ma si imbatte in Bill

Baker a conoscenza del tentata "truffa" sul test di paternità, inizierà ad indagare partendo proprio da questa vicenda e dai soggetti coinvolti. Hope, Steffy, Liam, Finn, avevano tutti un buon motivo per desiderare la morte di Vinny dopo quanto subito. Il primo nel mirino dello scaltro poliziotto sarà proprio Liam, lui è stato quello che ha finito per rimetterci di più a causa dell'inganno di Vinny e forse anche quello più assetato di vendetta rispetto a Steffy e Hope. L'Ispettore si recherà alla Spencer con l'intenzione di fare quattro chiacchiere con Liam ma si troverà subito faccia a faccia con Bill. L'imprenditore è un capace bugiardo al contrario di suo figlio e il fatto che Baker si sia imbattuto in lui prima di Liam è una grande fortuna per gli Spencer...

Beautiful Anticipazioni: L'ispettore Baker interroga Liam

Bill riesce a gestire alla grande l'interrogatorio di Baker ed è sollevato al pensiero che Liam non sia in ufficio, suo figlio è sicuramente l'anello debole di questo complotto e lo Spencer è certo che messo sotto pressione finirebbe per confessare. Purtroppo la sua serenità verrà presto turbata, Liam, sopraggiungerà proprio mentre l'ispettore sta torchiando suo padre. Ora è Bill a tremare. Liam è andato dal padre per rivelargli della decisione di rientrare a casa con Hope. Insomma, Liam ha scelto davvero di dimenticare e andare avanti e, a sorpresa, lo dimostrerà anche il suo atteggiamento imperturbabile.

Nella puntata di Beautiful del 28 giugno 2022: Liam e Bill sono imperturbabili, Baker è costretto a rinunciare

Baker interroga Liam in presenza di Bill e tenta di fargli confessare di aver ucciso Vinny, ma lui, anche grazie al sostegno di suo padre, non cede. Lo Spencer Senior tira un sospiro di sollievo, suo figlio mostra una freddezza inaspettata e lui è pronto ad aiutarlo affinché non si tradisca. Le domande dell'ispettore si fanno sempre più incalzanti ma padre e figlio, insieme, portano avanti la messinscena senza indugiare. Alla fine Baker sarà costretto ad abbandonare il campo senza aver ottenuto la confessione sperata.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.