Un altro Domani Anticipazioni 28 giugno 2022: Carmen resta sola!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 28 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: in Guinea, Carmen continua a stare sulla bocca di tutti, dopo essere stata ingiustamente accusata della morte di Dayo.

Un Altro Domani Anticipazioni:​ gli operai accusano Carmen della morte di Dayo

Patricia in un dialogo con Francisco lascia intendere che c'è lei dietro la morte di Dayo. Nel frattempo alla fabbrica nessuno degli operai vuole più avere a che fare con Carmen, neppure Kiros. E' infatti proprio alla figlia del padrone che imputano la morte del loro leader, è lei, con le sue promesse impossibili, ad aver spinto i padroni a compiere un gesto punitivo di tale portata. Ora Carmen per riscattarsi ha solo un'opportunità: convincere i Signori della Colonia a permettere che le esequie di Dayo si svolgano nella giungla secondo il rito indigeno. Nel frattempo Ventura torna a confidarsi con Angel, ha finalmente compreso il motivo della freddezza di sua moglie: ha un amante. Julia si è fatta prendere dall'emozione e il colloquio è andato male, Tirso cerca invano di incoraggiarla, ma la poverina sembra ormai pronta a gettare la spugna e sottostare alle regole imposte dalla madre...

Un Altro Domani Anticipazioni:​ Tirso convince Julia a non rinunciare ai suoi sogni

Diana non ha intenzione di finanziare alcun progetto di Julia se lei non accetterà di tornare a Madrid, la ragazza è vicina a rinunciare ma Tirso la persuade a combattere per i propri sogni. L'albergatore aiutato da Elena, si impegna per capire cosa realmente potrebbe soddisfare Julia. Lei sembra non avere alcun dubbio, le piacerebbe dedicarsi ad un'attività artistica. Carmen ha ottenuto il permesso di consegnare il cadavere di Dayo ai suoi cari ma il gesto non le è valso alcun riscatto. La comunità indigena la ritiene responsabile, esattamente come tutti i signori della colonia. Nel frattempo Angel rivela a Ines dei sospetti di suo marito, la donna è seriamente spaventata dalle conseguenze.

Kiros prende le distanze da Carmen, nella Puntata di Un altro Domani del 28 giugno 2022

Carmen non vuole rassegnarsi ad essere incolpata per la morte di Dayo e cerca di far sentire la sua voce ma la sua parola ha poco valore ormai tra gli operai. La situazione si fa sempre più complicata, ma sente di poter far fronte a tutto fintanto che Kiros sarà dalla sua parte. Purtroppo quando la ragazza si presenterà al funerale di Dayo, decisa a portare un fiore sulla sua tomba, Kiros le dirà chiaramente di non essere nel posto giusto e di non voler più avere niente a che fare con lei. Alla povera Carmen resterà solo l'abbraccio consolatorio delle tata Agustina. Julia ha preso la sua decisione ed è pronta a comunicarla a sua madre: rimetterà in piedi il laboratorio di sua nonna Carmen! Diana però non condivide ed è pronta a convincerla a rinunciare con una proposta davvero allettante. Riuscirà ancora una volta a persuadere la cocciuta Julia?

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

