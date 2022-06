Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 16 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 giugno 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 16 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 giugno 2022 - Thomas, chiamato da Finn a riconoscere il corpo, ha giurato di stanare l'assassino del suo amico, costi quel che costi. Il Forrester ricorrerà a ogni mezzo per trovare chi abbia investito Vinny e si prenderà la sua “vendetta”. Liam ora rischia grosso, il suo pericoloso nemico è sul piede di guerra e non è l'unico. Il fiuto di Baker si è sempre dimostrato infallibile e anche questa volta sembra condurre l'ispettore sulla via giusta: il poliziotto non ha creduto neppure un attimo all'ipotesi di dell'incidente. Vinny è stato assassinato? Tutte le prove sono state cancellate e il responsabile ha cercato di rendere più lento e complicato il riconoscimento trafugando i documenti del ragazzo, Baker dunque non ha dubbi: dietro a tutte queste azioni c'è premeditazione... È proprio guidati da questo comune intento che i due inizieranno a collaborare. Baker farà visita a Thomas in cerca di informazioni su eventuali nemici della vittima e possibili moventi e il ragazzo si metterà subito a disposizione. Per una volta non è lui ad essere nel mirino della polizia, anzi, è l'unico a poter fornire una pista agli inquirenti. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 giugno 2022.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 giugno 2022 - la casa di Rosina e Liberto ha bisogno di una seria ristrutturazione. Ora che sono costretti ad ospitare anche sorella e nipote, l'appartamento va assolutamente sistemato ma purtroppo le finanze non permettono di fare dei lavori così importanti. Liberto farà bene i conti provando anche a risparmiare qualcosa ma presto comprenderà di avere necessariamente bisogno di un aiuto economico se davvero vuole rimettere a posto casa. Il Seller dunque si troverà a riflettere su chi possa davvero offrirgli un prestito. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 19 giugno 2022.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 16 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 16 giugno 2022 - Sergio ha deciso di trascorrere la notte all'hotel lontano da Julia ma la ragazza, preoccupata, decide di raggiungerlo. Si presenta alla sua porta con una tavoletta di cioccolato in segno di pace e Sergio alla fine la lascia entrare. I due fidanzati si confrontano, ammettano le reciproche colpe e ridono sul futuro. Per Julia e Sergio sembra esserci ancora una speranza. Carmen si troverà a fare i conti con una scoperta terribile: Patricia ha mentito, non ha nessuna intenzione di aiutarla a trovare l'antibiotico necessario a salvare la vita di Tirso. A metterla in guardia è proprio il figlio dell'imprenditrice, Angel, il ragazzo le chiarirà che la madre sta solo cercando di prendere tempo ed evitare che provi a coinvolgere altri Signori. Poi le consiglierà di rivolgersi ad Ines, la proprietaria della libreria, una donna di buon cuore. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 13 al 17 giugno 2022.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 16 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 16 giugno 2022 - il procuratore Serhat non sa se l'ex fidanzato di Banu abbia detto la verità o meno; ad ogni modo, le indagini proseguono. Alla fine, il poliziotto riesce a scoprire che il vero complice dell'ex galeotto - ormai defunto, annegato in mare - è Hikmet, ed interroga anche lui. Hikmet vuota il sacco, e confessa che, in realtà, le persone rapite da Riza fossero addirittura tre... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 13 al 17 giugno 2021.