Un altro Domani Anticipazioni 16 giugno 2022: Patricia ha mentito, non aiuterà Kiros!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 16 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Carmen scoprirà che Patricia la tradisce, la donna non ha nessuna intenzione di aiutarla a salvare Kiros!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 16 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: i problemi tra Victor e Ventura sono sempre più evidenti e Victor inizia a sentire il bisogno di ribellarsi. Tirso riesce a trovare Sergio e a portarlo in salvo.

Un altro Domani: Tirso salva Sergio

Tirso si è messo in marcia. Mentre Julia, disperata, attende notizie dalla Guardia Civile, Tirso, senza dire nulla, è partito alla ricerca di Sergio. L'albergatore per fortuna riesce ad individuare il luogo in cui ha trovato ricovero, e lo conduce in salvo. Carmen attende che Patricia si faccia sentire, la donna le ha promesso che l'aiuterà a trovare l'antibiotico necessario a salvare la vita di Kiros. Purtroppo le ore passano e il ragazzo peggiora. Patricia sembra avere altre questioni da risolvere, ha infatti scoperto che Francisco, alle sue spalle, ha fatto affari con Ventura, l'uomo più inaffidabile e cinico della colonia, così tanto da non godere neppure del rispetto del figlio Victor.

Nella Puntata di Un altro Domani: Patricia ha mentito, Angel mette in guardia Carmen

Sergio ha deciso di trascorrere la notte all'hotel lontano da Julia ma la ragazza, preoccupata, decide di raggiungerlo. Si presenta alla sua porta con una tavoletta di cioccolato in segno di pace e Sergio alla fine la lascia entrare. I due fidanzati si confrontano, ammettano le reciproche colpe e ridono sul futuro. Per Julia e Sergio sembra esserci ancora una speranza. Carmen si troverà a fare i conti con una scoperta terribile: Patricia ha mentito, non ha nessuna intenzione di aiutarla a trovare l'antibiotico necessario a salvare la vita di Tirso. A metterla in guardia è proprio il figlio dell'imprenditrice, Angel, il ragazzo le chiarirà che la madre sta solo cercando di prendere tempo ed evitare che provi a coinvolgere altri Signori. Poi le consiglierà di rivolgersi ad Ines, la proprietaria della libreria, una donna di buon cuore.

Un altro Domani: Ines alla fine accetta di aiutare Kiros ma per lui potrebbe essere già troppo tardi

Carmen segue il consiglio di Angel e prova a chiedere aiuto a Ines ma lei non sembra disposta a rischiare. Carmen, ormai costretta ad arrendersi, torna al capezzale di Kiros. Mentre Julia e Sergio promettono di riprovarci, Tirso confida ad Elena di essere ferito dal comportamento indifferente di Julia che non l'ha neppure ringraziato per il suo gesto eroico. La donna inizierà a sospettare un interesse più profondo del buon Tirso nei confronti della figlia di Carlos. Augustina, convinta di poter convincere Ines, andrà a trovarla al negozio. Le toccanti parole della tata faranno capitolare la moglie di Ventura, per Kiros però sarà forse già troppo tardi...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

