Beautiful Anticipazioni 16 giugno 2022: L'ispettore Baker interroga Thomas

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Thomas, affranto per la morte dell'amico, riceve la visita di Baker che è alla ricerca di un eventuale movente per il crimine che si è consumato.

Beautiful Anticipazioni: Baker è convinto che Vinny sia stato ucciso

Thomas - chiamato da Finn a riconoscere il corpo - ha infatti giurato di stanare l'assassino del suo amico, costi quel che costi. Il Forrester ricorrerà a ogni mezzo per trovare chi abbia investito Vinny e si prenderà la sua “vendetta”. Liam ora rischia grosso, il suo pericoloso nemico è sul piede di guerra e non è l'unico. Il fiuto di Baker si è sempre dimostrato infallibile e anche questa volta sembra condurre l'ispettore sulla via giusta: il poliziotto non ha creduto neppure un attimo all'ipotesi di dell'incidente. Vinny è stato assassinato? Tutte le prove sono state cancellate e il responsabile ha cercato di rendere più lento e complicato il riconoscimento trafugando i documenti del ragazzo, Baker dunque non ha dubbi: dietro a tutte queste azioni c'è premeditazione...

Beautiful Anticipazioni: Thomas non sospetta lontanamente di Liam

Secondo l'ispettore Baker, Vinny non è morto a causa di un incidente, qualcuno l'ha investito con l'intenzione di uccidere. Thomas da giorni è assillato dallo stesso pensiero, eppure, nonostante sappia dell'astio di Finn e Steffy e di Hope e Liam nei confronti dell'amico, non nutrirà alcun dubbio sull'innocenza delle due coppie. Neppure Liam sarà tra i sospettati del Forrester, tra i due di certo non corre buon sangue, ma lo stilista sa bene che lo Spencer non farebbe mai del male a una mosca.

Thomas sotto torchio ma è pronto a collaborare, nella Puntata di Beautiful del 16 giugno 2022

Thomas, pronto a vendicarsi, decide di andare in fondo a questa tragica storia; anche Baker vuole scoprire la verità ma per assicurare gli assassini di Vinny alla giustizia. E' proprio guidati da questo comune intento che i due inizieranno a collaborare. Baker farà visita a Thomas in cerca di informazioni su eventuali nemici della vittima e possibili moventi e il ragazzo si metterà subito a disposizione. Per una volta non è lui ad essere nel mirino della polizia, anzi, è l'unico a poter fornire una pista agli inquirenti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 giugno 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.