Un altro Domani Anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022: Julia abbandona Sergio sull'altare!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Un altro domani in onda dal 13 al 17 giugno 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Vediamo le Anticipazioni di Un altro domani per le Puntate della nuova soap spagnola in onda dal 13 al 17 giugno​ 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.45.

Anticipazioni di Un altro domani per la settimana dal 13 al 17 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 13 giugno 2022

Nello sconcerto generale, Julia decide di annullare il matrimonio il giorno stesso delle nozze. Mentre sua madre è furiosa, Sergio cerca di capire il motivo della sua scelta.

Puntata in onda Martedì 14 giugno 2022

Julia è molto preoccupata per Sergio, di cui non si hanno ancora notizie. Alla fabbrica, in Guinea, Kiros subisce un incidente che gli provoca una ferita al braccio.

Puntata in onda Mercoledì 15 giugno 2022

I problemi tra Victor e Ventura sono sempre più evidenti e Victor inizia a sentire il bisogno di ribellarsi. Tirso riesce a trovare Sergio e a portarlo in salvo.

Puntata in onda Giovedì 16 giugno 2022

Carmen è alla disperata ricerca delle medicine che potrebbero evitare che a Kiros venga tagliato il braccio.

Puntata in onda Venerdì 17 giugno 2022

Sergio chiede di nuovo a Julia di sposarlo. Lei accetterà? Carmen, dopo essersi procurata gli antibiotici, li somministra a Kiros riuscendo a salvargli la mano e la vita.

Un altro domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.