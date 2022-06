Beautiful Anticipazioni dal 13 al 19 giugno 2022: lo Spettro di Vinny ossessiona Liam!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 13 al 19 giugno 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 13 giugno 2022

Zoe dice a Quinn di sentirsi in colpa per aver rovinato la serata di Paris e Zende, e che intende accettare la loro relazione.

Puntata in onda Martedì 14 giugno 2022

Liam vorrebbe confessare di aver investito Vinny, ma Bill glielo impedisce. E quando Hope lo chiama per dargli la notizia della morte di Vinny, lui sembra vacillare.

Puntata in onda Mercoledì 15 giugno 2022

Bill continua a cerca di convincere Liam a non dire a nessuno di aver investito e ucciso Vinny. Il magnate gli conferma di aver fatto sparire tutte le prove che potrebbero incriminarlo.

Puntata in onda Giovedì 16 giugno 2022

Thomas, affranto per la morte dell'amico, riceve la visita di Baker che è alla ricerca di un eventuale movente per il crimine che si è consumato.

Puntata in onda Venerdì 17 giugno 2022

Zoe vuole farsi perdonare da Paris e da Carter, ma quest'ultimo non ripone più in lei alcuna fiducia, dopo ciò che è accaduto con Zende.

Puntata in onda Sabato 18 giugno 2022

Ep. 1: Quinn cerca di intercedere con Carter in difesa di Zoe. Liam crede di vedere Vinny che gli predice che la pagherà per non averlo soccorso dopo averlo investito.

Ep. 2: Liam ha le allucinazioni e crede di aver visto "il fantasma" di Vinny, ha una crisi di nervi e Bill cerca, senza successo, di calmarlo.

Puntata in onda Domenica 19 giugno 2022

La ricerca dell'investitore di Vinny prosegue senza sosta e Liam vive ore di angoscia per l'enorme senso di colpa che si porta dentro. Hope è preoccupata per lui e lo affronta.

