Brave and Beautiful Anticipazioni 16 giugno 2022: Bulent ha davvero avvelenato Suhan?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 16 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che l'Aydinbas è in cima alla lista dei sospettati...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 giugno 2022, alle 16.45, è stato Bulent ad avvelenare Suhan? Lui giura di essere stato costretto da Riza, ma anche di essersi tirato indietro all'ultimo...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan è stata avvelenata!

Riza aveva pianificato - costringendo Bulent, Cahide e Hulya a collaborare - di guastare la festa ai futuri sposi. Il fratello di Adalet aveva infatti ordinato ai tre di aggiungere del veleno all'acqua che Suhan avrebbe bevuto un attimo prima di raggiungere Cesur all'altare. Ora, però, questa terribile verità sta per venire a galla. Stando ai risultati delle analisi, nel sangue della giovane è presente un alto tasso di una sostanza nociva...

Bulent è il primo sospettato, nelle Anticipazioni del 16 giugno 2022 di Brave and Beautiful

La Korludag non ha rischiato di perdere il bambino che porta in grembo perché si era eccessivamente agitata in seguito ad un'animata discussione con Tahsin, bensì perché qualcuno ha provato ad avvelenarla. In cima alla lista dei sospettati c'è l'Aydinbas. Quest'ultimo, durante l'interrogatorio, si dichiara innocente: è vero che Riza lo aveva sequestrato per obbligarlo ad eseguire i suoi ordini, ossia provare a provocare un aborto spontaneo alla giovane, però è altrettanto vero che, sul punto di compiere l'insano gesto, si era tirato indietro. Bulent sarà sincero?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Hikmet ha una rivelazione da fare...

Il procuratore Serhat non sa se l'ex fidanzato di Banu abbia detto la verità o meno; ad ogni modo, le indagini proseguono. Alla fine, il poliziotto riesce a scoprire che il vero complice dell'ex galeotto - ormai defunto, annegato in mare - è Hikmet, ed interroga anche lui. Hikmet vuota il sacco, e confessa che, in realtà, le persone rapite da Riza fossero addirittura tre...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 13 al 17 giugno 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.