Una Vita Anticipazioni 16 giugno 2022: Liberto alla disperata ricerca di un prestito

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 16 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Liberto, a causa delle gravi difficoltà economiche del momento, si metterà alla disperata ricerca di un prestito.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Felipe continua a lamentarsi di Prudencio. Liberto capisce di non avere abbastanza soldi per la ristrutturazione e pensa a chi chiedere un prestito

Una Vita Anticipazioni: Felipe continua a lamentarsi di Prudencio

Nonostante Felipe non abbia subito grossi danni fisici dal terribile attentato che ha colpito Acacias anni prima, la sua mente, da allora, è popolata di spettri. Il suo stato di salute mentale infatti, anche a distanza di diverso tempo, rimarrà fortemente disturbato. Il primo ad accorgersene è stato sicuramente Ramon, anche lui comunque molto provato da quanto accaduto e dalle dolorose perdite subite. Ramon, con l'aiuto di Lolita e Casilda, ha infatti trovato un'infermiera personale per Felipe, una certa Fatima. Purtroppo la donna si è presto rivelata una ladra e una truffatrice: ha svaligiato casa dell'avvocato ed è fuggita. Così il povero avvocato è stato costretto ad assumere un nuovo infermiere, Prudencio, ma neppure lui purtroppo pare soddisfare le sue aspettative.

Una Vita Anticipazioni: Liberto sempre più angosciato dalla tragica situazione finanziaria

La situazione finanziaria di Liberto e Rosina è sempre più tragica. I due, ormai in bancarotta, da giorni si prendono cura anche di Hortensia e sua figlia, giunte ad Acacias con la speranza di un aiuto economico. La famiglia dunque si è allargata, i guai sono aumentati e anche le bocche da sfamare. Liberto tenta in ogni modi di mantenere la calma e interpretare bene il suo ruolo di uomo di casa così da rassicurare le donne ma la farsa non regge più, ha bisogno di denaro per andare avanti.

Liberto in cerca di un prestito, nella Puntata di Una Vita del 16 giugno 2022

La casa di Rosina e Liberto ha bisogno di una seria ristrutturazione. Ora che sono costretti ad ospitare anche sorella e nipote, l'appartamento va assolutamente sistemato ma purtroppo le finanze non permettono di fare dei lavori così importanti. Liberto farà bene i conti provando anche a risparmiare qualcosa ma presto comprenderà di avere necessariamente bisogno di un aiuto economico se davvero vuole rimettere a posto casa. Il Seller dunque si troverà a riflettere su chi possa davvero offrirgli un prestito.

