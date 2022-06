Una Vita Anticipazioni dal 13 al 19 giugno 2022: Genoveva seduce David!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 13 al 19 giugno 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 13 al 18 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 13 giugno 2022

Fatima è sparita e Felipe sostiene che lo abbia derubato; Casilda scopre che sono spariti alcuni oggetti anche dalla soffitta. Ignacio ha trovato a Felipe un nuovo infermiere.

Puntata in onda Martedì 14 giugno 2022

Durante la cena in casa Quesada, Genoveva subissa di domande David; in seguito, rimasta sola con Aurelio, comunica al marito di aver capito che qualcosa non quadra.

Puntata in onda Mercoledì 15 giugno 2022

Aurelio crede di avere placato la curiosità di sua moglie e dà il suo permesso a David per lavorare come agente di Borsa. Tuttavia, Genoveva indaga sull'uomo e cerca di sedurlo.

Puntata in onda Giovedì 16 giugno 2022

Felipe continua a lamentarsi di Prudencio. Liberto capisce di non avere abbastanza soldi per la ristrutturazione e pensa a chi chiedere un prestito.

Puntata in onda Venerdì 17 giugno 2022

David respinge le avance di Genoveva e lei si giustifica dicendo che lo stava mettendo alla prova per verificare la sua fedeltà alla moglie e la sua lealtà in generale.

Puntata in onda Sabato 18 giugno 2022

Ep.1: Un agente immobiliare vuole fare a Fabiana una proposta di acquisto per la pensione, ma la donna rifiuta senza neanche farlo parlare, cosa che Servante non sembra gradire.

Ep.2: Aurelio fa delle avances a Valeria, ma l’arrivo di David la salva. Valeria si interessa del triste passato di David. A casa Palacios scoppia un'altra discussione tra Ramon e Lolita.

Ep.3: Casilda si presenta a casa di Valeria per fare le pulizie e la donna scopre che è stata un’idea di David per farsi perdonare dopo il litigio.

Puntata in onda Domenica 19 giugno 2022

Liberto comunica alle sorelle Rubio che per far fronte alla ristrutturazione bisognerà attingere ai risparmi della famiglia e stringere ulteriormente la cinghia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.