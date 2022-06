Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 15 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 15 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 giugno 2022 - Bill cerca di convincere Liam a non dire a nessuno di aver investito e ucciso Vinny e gli rivela di aver fatto sparire tutte le prove che potrebbero incriminarlo. Bill è cosciente della debolezza del figlio, Liam non ha sangue freddo e rischia di mandare a monte tutto. Lo Spencer senior si è adoperato per cancellare ogni prova, prima l'auto, poi il portafogli e infine il cellulare della vittima, tutto scomparso, eppure Liam vacilla. Bill è convinto di aver salvato la vita del figlio fuggendo dalla scena del delitto, ma lo Spencer Junior non crede meriti alcuna gratitudine, anzi, ha solo finito per rendere tutto più complicato. Secondo Liam non sarà l'incidente a mandarlo in prigione ma piuttosto il non aver denunciato e non aver prestato soccorso al povero Vinny. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 giugno 2022 - Genoveva non è affatto una sprovveduta, la machiavellica Dark Lady, regina di grandi messinscene, non si fa certo abbindolare dal giovane David e dalla sua presunta sposa. Tuttavia Aurelio finisce ancora una volta per sottovalutarla. Quando la donna infatti gli dirà chiaramente di non fidarsi della coppia, lui cercherà di convincerla della buonafede di entrambi. Certo poi di essere riuscito ad abbindolare la moglie, tornerà a gestire David e Valeria come fa ormai da tempo. La Salmeron però, non ha creduto nemmeno ad una parola del Quesada, anzi, rafforzati i sospetti, deciderà di tendere una trappola a David cercando di sedurlo. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 15 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 15 giugno 2022 - Tirso si è messo in marcia, mentre Julia, disperata, attende notizie dalla Guardia Civile infatti. Il ragazzo senza dire nulla è partito alla ricerca di Sergio. L'albergatore per fortuna riesce ad individuare il posto in cui Sergio, dopo aver perso la strada, ha trovato ricovero, e lo conduce in salvo. Carmen attende che Patricia si faccia sentire, la donna le ha promesso che l'aiuterà a trovare l'antibiotico necessario a salvare la vita di Kiros. Purtroppo le ore passano e il ragazzo peggiora. Patricia sembra avere altre questioni da risolvere, ha infatti scoperto che Francisco, alle sue spalle, ha fatto affari con Ventura, l'uomo più inaffidabile e cinico della colonia, così tanto da non godere neppure del rispetto del figlio Victor. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 15 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 15 giugno 2022 - proprio nel giorno del suo matrimonio, Suhan si è sentita male. Il suo sogno d'amore si stava per trasformare nel peggiore degli incubi: la ragazza ha rischiato di abortire. Cesur, convinto che la Korludag avesse accusato il malore a causa di un litigio con Tahsin, se l'è andata a prendere proprio con il suocero. Tuttavia, il protagonista non ha la minima idea che la responsabilità per ciò che è successo e ciò che sarebbe potuto succedere all'amata fosse - per l'ennesima volta - dell'ex galeotto... Riza aveva costretto Bulent, Cahide e Hulya a guastare la festa ai futuri sposi; così, il fratello di Adalet ha ordinato ad uno di loro di aggiungere del veleno all'acqua che Suhan avrebbe bevuto un attimo prima di raggiungere l'Alemdaroglu all'altare. Adesso, però, questa terribile verità sta per venire a galla. Stando ai risultati delle analisi, nel sangue della giovane è presente un alto tasso di una sostanza nociva. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

