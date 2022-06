Beautiful Anticipazioni 15 giugno 2022: Bill intima a Liam di tacere!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 15 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Bill insisterà col figlio affinché mantenga la bocca chiusa: "Taci, ho pensato a tutto io!"

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Bill cerca di convincere Liam a non dire a nessuno di aver investito e ucciso Vinny e gli rivela di aver fatto sparire tutte le prove che potrebbero incriminarlo.

Beautiful Anticipazioni: Bill non vuole che Liam compia passi falsi

Liam non si dà pace per quello che è successo. Una distrazione ha causato la morte di Vinny e lui è l'unico responsabile. Il ragazzo vorrebbe correre alla Polizia e non riesce proprio a calmarsi. Lo Spencer vorrebbe davvero mettere un punto a questa storia ma le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Bill continuerà a imporgli il silenzio. Il magnate tappa la bocca del figlio, sicuro che se lui si presenterà davanti alle autorità, non avrà scampo. Ha tanti motivi per aver voluto la morte di Vinny e nessuno crederà che si sia trattato davvero di un incidente. È meglio quindi insabbiare il tutto ma una telefonata di Hope a suo marito, farà vacillare Liam pericolosamente.

Beautiful Anticipazioni: Liam vacilla di fronte a Hope

Il giovane Spencer vorrebbe correre alla Polizia ma suo padre non è del suo stesso parere. Le cose si metteranno male quando Hope telefonerà al marito. Hope, messa al corrente della morte di Vinny, chiamerà Liam per avvertirlo. Il ragazzo, sapendo che sua moglie ora sa tutto, comincerà a vacillare. Bill dovrà affrettarsi a rimettere suo figlio in carreggiata e a tappargli la bocca o le cose potrebbero degenerare da un momento all'altro.

Bill rassicura Liam ma lui è convinto che il padre abbia solo aggravato la situazione, nella Puntata di Beautiful del 15 giugno 2022

Bill è cosciente della debolezza del figlio, Liam non ha sangue freddo e rischia di mandare a monte tutto. Lo Spencer senior si è adoperato per cancellare ogni prova, prima l'auto, poi il portafogli e infine il cellulare della vittima, tutto scomparso, eppure Liam vacilla. Bill è convinto di aver salvato la vita del figlio fuggendo dalla scena del delitto, ma lo Spencer Junior non crede meriti alcuna gratitudine, anzi, ha solo finito per rendere tutto più complicato. Secondo Liam non sarà l'incidente a mandarlo in prigione ma piuttosto il non aver denunciato e non aver prestato soccorso al povero Vinny.

