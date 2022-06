Un altro Domani Anticipazioni 15 giugno 2022: Tirso salva la vita di Sergio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 15 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Tirso, incurante del pericolo, correrà in soccorso di Sergio.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 15 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: i problemi tra Victor e Ventura sono sempre più evidenti e Victor inizia a sentire il bisogno di ribellarsi. Tirso riesce a trovare Sergio e a portarlo in salvo.

Un altro Domani: Julia è nel panico per la scomparsa di Sergio

Julia è molto preoccupata per Sergio, nonostante Diana cerchi di tranquillizzarla, la ragazza sente che potrebbe essere successo qualcosa di grave. Tirso, dopo aver inizialmente minimizzato, comprendendo la preoccupazione di Julia e pronto ad aiutarla, mobiliterà il paese affinché si mettano tutti sulle tracce di Sergio. Carmen è furiosa con suo padre, Francisco infatti, non ha previsto alcuna assicurazione sul lavoro per i propri dipendenti. La mancanza di medicine della colonia inoltre, non fa che peggiorare la situazione; i pochi farmaci disponibili sono ad appannaggio esclusivo dei Signori. Carmen dovrà andare contro gli ordini di suo padre se vorrà tentare di salvare Kiros!

Un altro Domani: Patricia promette di aiutare Carmen a trovare l'antibiotico per Kiros

Julia, ancora in ansia per la scomparsa di Sergio, decide di allertare la Guardia Civile. Le ricerche si fanno più intense, purtroppo la zona delle montagne è molto insidiosa e il ritrovamento dell'auto sul crinale non lascia ben sperare. Tirso, conosce molto bene i boschi circostanti e, certo di poter dare una mano, deciderà di partecipare alle ricerche. Nel frattempo Carmen è pronta a scendere a patti con il diavolo per riuscire ad impedire l'amputazione del braccio di Kiros o peggio, la morte. La ragazza, disperata, rivolge un appello a Patricia per riuscire a procurarsi l'antibiotico necessario e salvare la vita del poverino. L'arcigna "matrigna", a sorpresa, promette di aiutarla.

Tirso trae in salvo Sergio, nella Puntata di Un altro Domani del 15 giugno 2022

Tirso si è messo in marcia. Mentre Julia, disperata, attende notizie dalla Guardia Civile, Tirso, senza dire nulla, è partito alla ricerca di Sergio. L'albergatore per fortuna riesce ad individuare il luogo in cui ha trovato ricovero e lo conduce in salvo. Carmen attende che Patricia si faccia sentire, la donna le ha promesso che l'aiuterà a trovare l'antibiotico necessario a salvare la vita di Kiros. Purtroppo le ore passano e il ragazzo peggiora. Patricia sembra avere altre questioni da risolvere, ha infatti scoperto che Francisco, alle sue spalle, ha fatto affari con Ventura, l'uomo più inaffidabile e cinico della colonia, così tanto da non godere neppure del rispetto del figlio Victor.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 17 giugno 2022