Una Vita Anticipazioni 15 giugno 2022: Aurelio cerca di ingannare Genoveva ma Lei...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 15 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che nonostante Aurelio sia sicuro di aver convinto Genoveva dell'onestà di David, lei non gli crederà, anzi, sarà pronta a tendere una trappola al ragazzo.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Aurelio crede di avere placato la curiosità di sua moglie e da il suo permesso a David per lavorare come agente di Borsa. Tuttavia, Genoveva indaga sull'uomo e cerca di sedurlo.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio inganna Genoveva

Genoveva non si sbaglia sul conto di Valeria e David: non solo i due conoscono da tempo Aurelio ma non sono affatto una coppia. David e Valeria non sono sposati, anzi, il vero marito della donna è un certo Rodrigo. Il ragazzo infatti è stato solo ingaggiato per badare a Lei almeno finché Rodrigo resterà sotto la protezione di Aurelio. In verità il Quesada sembra avere delle mire sulla giovane; l'abbiamo visto occultare le lettere che Valeria gli ha consegnato per il marito e redarguire David per la sua sconveniente vicinanza alla ragazza.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva smaschera David e Valeria

L'unione tra Aurelio e Genoveva non è che di convenienza, coscienti di avere entrambi molto da guadagnare, hanno finito per trovare un accordo. Tuttavia la Salmeron non si fida affatto del marito e continua segretamente a tenerlo sotto controllo. La confidenza con la nuova coppia arrivata nel quartiere, David e Valeria, non è sfuggita alla Dark Lady che, in cerca di conferme, fa di tutto per ritrovarsi faccia a faccia con i due. Decisa a smascherarli organizza una cena in casa Quesada. Sarà una lunga serata, Genoveva farà il terzo grado al povero David e il ragazzo rischierà di tradirsi in più occasioni. Al termine dell'incontro, Genoveva, assolutamente certa del suo fiuto, sentenzierà rivolgendosi ad Aurelio: "Qualcosa non quadra in quei due!".

Genoveva tenta di sedurre David, nella Puntata di Una Vita del 15 giugno 2022

Genoveva non è affatto una sprovveduta, la machiavellica Dark Lady, regina di grandi messinscene, non si fa certo abbindolare dal giovane David e dalla sua presunta sposa. Tuttavia Aurelio finisce ancora una volta per sottovalutarla. Quando la donna infatti gli dirà chiaramente di non fidarsi della coppia, lui cercherà di convincerla della buonafede di entrambi. Certo poi di essere riuscito ad abbindolare la moglie, tornerà a gestire David e Valeria come fa ormai da tempo. La Salmeron però, non ha creduto nemmeno ad una parola del Quesada, anzi, rafforzati i sospetti, deciderà di tendere una trappola a David cercando di sedurlo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 19 giugno 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10