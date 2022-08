Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 agosto 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 26 agosto 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, andremo in Turchia per seguire le vicende di Zuleyha e Yilmaz mentre alle 15.40 torneremo in Spagna per incontrare Julia e Carmen.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 agosto 2022 - Brooke ha fermato la cerimonia di rinnovo dei voti, urlando di essere a conoscenza di una verità su Quinn e Carter. Il Walton, stanco di mentire e di farlo soprattutto con il suo caro Eric, deciderà di raccogliere l'invito della Logan a rivelare tutto. L'avvocato confesserà a tutti di essere stato un traditore e di essere andato a letto con Quinn. Eric strabuzzerà gli occhi e cercherà di capire se si tratti di uno scherzo di cattivo gusto. Cercherà quindi risposte da sua moglie ma la Fuller, ormai annientata dalla sua rivale, sembrerà quasi caduta in trance. Intanto Hope cercherà di capire che fine abbia fatto Thomas. È molto strano che il ragazzo non abbia più dato notizie di sé, non visto quello che sta succedendo a suo nonno e sua sorella. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 agosto 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 agosto 2022 - Marcelo si affretta ad avvertire Aurelio di aver scoperto un dettaglio molto importante su Genoveva. Ha capito che la Salmeron ha ricevuto un telegramma e ha scoperto dove si trova Rodrigo. Il Quesada rassicura il suo braccio destro e gli dice di non voler intervenire. Lascerà il lavoro sporco alla sua mogliettina e aspetterà che lo scienziato arrivi ad Acacias. Intanto Genoveva cerca di abortire e si rivolge a Ignacio. Qui la trama completa di Una Vita.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 26 agosto 2022

Nella Puntata di Terra Amara di oggi - 26 agosto 2022 - il figlio di Hunkar vuole testare la fedeltà di Zuleyha nei suoi confronti, prima di permetterle di ricongiungersi con il piccolo Adnan. Lo Yaman, allora, convince la moglie a prendere parte ad un piano misterioso per incastrare l'Akkaya. La Altun e quest'ultimo s'incontrano, e lei gli confessa di aver sposato il signore di Cukurva non perché è stato costretta, o per interesse, bensì perché innamorata. Al termine di questo faccia a faccia, entrambi i protagonisti hanno il cuore a pezzi. Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 agosto 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 agosto 2022 - in provincia di Madrid, tutti sono sconvolti per le ultime scelte fatte da Julia. L'imprenditrice ha prima deciso di optare per materiali di una qualità più scadente per la realizzazione dei mobili, e poi ha effettuato un taglio del personale, licenziando Ribero. Per Julia queste sono scelte obbligate, altrimenti si vedrebbe alla fine costretta a chiudere la bottega, ma più di qualcuno non ne è per niente contento. Elena, ad esempio, per solidarietà nei confronti dell'ex ragazzo di Cloe, si licenzia. La figlia di Diana è sconcertata, tanto che, in preda alla sconforto, si attacca alla bottiglia e, ubriaca, distrugge il suo amato laboratorio! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

