Beautiful Anticipazioni 26 agosto 2022: Carter confessa! Quinn annientata da Brooke

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Carter prendere coraggio e confessare a Eric di averlo tradito, andando a letto con Quinn. Intanto si infittisce il mistero sulla scomparsa di Thomas.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda alle 13.45 su Canale5, Brooke ha fermato la cerimonia di rinnovo dei voti, urlando di essere a conoscenza di una verità su Quinn e Carter. Il Walton, stanco di mentire e di farlo soprattutto con il suo caro Eric, deciderà di raccogliere l'invito della Logan a rivelare tutto. L'avvocato confesserà a tutti di essere stato un traditore e di essere andato a letto con Quinn. Eric strabuzzerà gli occhi e cercherà di capire se si tratti di uno scherzo di cattivo gusto. Cercherà quindi risposte da sua moglie ma la Fuller, ormai annientata dalla sua rivale, sembrerà quasi caduta in trance. Intanto Hope cercherà di capire che fine abbia fatto Thomas. È molto strano che il ragazzo non abbia più dato notizie di sé, non visto quello che sta succedendo a suo nonno e sua sorella.

Anticipazioni Beautiful: Brooke mette Carter in difficoltà

Quinn ha le ore contate e come lei anche Carter. Brooke ha scoperto da Paris tutto quello che è successo tra la sua nemica numero uno e il Walton e non ha ovviamente perso l'occasione di liberarsi di lei una volta per tutte. La Logan è quindi corsa al piano di sotto per fermare la cerimonia di rinnovo dei voti. Brooke ha confessato di essere al corrente di una verità agghiacciante e il suo intervento ha messo soprattutto Carter con le spalle al muro. L'avvocato, che già aveva dato segni di cedimento e avrebbe voluto raccontare tutto a Zoe, crollerà completamente. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, schiacciato dai sensi di colpa, comincerà a raccontare a tutti delle notti di passione con la moglie del suo amico Eric.

Carter confessa la verità su lui e Quinn in Beautiful Anticipazioni 26 agosto 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Carter non riuscirà più a mentire. Dopo aver capito che Brooke ha scoperto quello che è successo tra lui e Quinn e consapevole che la Logan non li lascerà in pace, deciderà di uscire allo scoperto. Raccolto tutto il suo coraggio, racconterà a Eric e Ridge – come a tutti i presenti – di aver tradito la fiducia dei Forrester andando a letto con Quinn. Le sue parole saranno come lame taglienti nel cuore di Eric. Il patriarca della famiglia avrà un cedimento e cercherà di avere immediate risposte da sua moglie. Ma la donna, ormai annientata dalla sua nemica, sembrerà incapace di rispondergli.

Beautiful Anticipazioni: Dov'è finito Thomas?

Mentre a Villa Forrester continuerà a consumarsi l'atto finale tra Quinn, Carter, Eric e Brooke, alla Forrester Creations Hope cercherà Thomas. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Logan inizierà a essere preoccupata per l'assenza del suo ex marito. È molto strano che il ragazzo non abbia dato notizie di sé e abbia saltato la cerimonia di rinnovo dei voti di suo nonno. Hope chiederà a Katie se abbia visto il giovane Forrester, poi le due parleranno di Bill e Liam. Katie difenderà il suo ex marito, infastidendo la giovane stilista convinta invece che la colpa di quanto sta succedendo a Liam, sia solo dello Spencer senior.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 agosto 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.