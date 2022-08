Una Vita Anticipazioni 26 agosto 2022: Aurelio diabolico più che mai! Ecco cosa vuole da Genoveva...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 26 agosto 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Marcelo informerà Aurelio del telegramma di Genoveva. Il Quesada sa però già tutto e ha in mente un piano diabolico.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda alle 14.15 su Canale5, Marcelo si affretta ad avvertire Aurelio di aver scoperto un dettaglio molto importante su Genoveva. Ha capito che la Salmeron ha ricevuto un telegramma e ha scoperto dove si trova Rodrigo. Il Quesada rassicura il suo braccio destro e gli dice di non voler intervenire. Lascerà il lavoro sporco alla sua mogliettina e aspetterà che lo scienziato arrivi ad Acacias. Intanto Genoveva cerca di abortire e si rivolge a Ignacio.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva ha rintracciato Rodrigo

Mentre Valeria e David stanno pensando di fuggire negli Stati Uniti, Genoveva si è messa alla ricerca di Rodrigo. Dopo aver rivelato a Valeria una verità shock, ovvero che Aurelio non sa dove si trovi suo marito, la Salmeron ha agito da sola e alle spalle del suo odiato consorte. Le Anticipazioni di Una Vita ci hanno rivelato che la donna ha trovato finalmente quello che cercava. Grazie alle sue conoscenze, le è arrivato un telegramma, con il quale ha scoperto che lo scienziato si trova a Maburgo. Purtroppo per lei questa novità verrà scoperta anche da Marcelo.

Aurelio ha un nuovo piano e Genoveva sarà una sua pedina in Una Vita Anticipazioni 26 agosto 2022

Marcelo, scoperto del telegramma, correrà immediatamente a informare il suo padrone della novità. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Aurelio non si lascerà stupire. L'uomo confesserà al suo maggiordomo di essere già al corrente di tutto e di non voler intervenire, per lasciare che Genoveva faccia il lavoro sporco. Il Quesada sembra avere tutto sotto controllo. Lascerà che sua moglie contatti lo scienziato, lo faccia arrivare ad Acacias e solo allora agirà. Intanto ha già messo le cose in chiaro con David. Se il ragazzo non fuggirà, lui lo lascerà vivere.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva pensa di abortire

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Genoveva cercherà di risolvere un'altra questione piuttosto spinosa. Non solo proverà a raggiungere e contattare Rodrigo ma dovrà capire come fare con la sua inaspettata gravidanza. Dopo aver avuto conferma del suo stato, cercherà di convincere Ignacio ad aiutarla ad abortire. La Salmeron non vuole tenere il bambino ma il medico non sembrerà disposto a darle una mano. La Dark Lady lo minaccerà allora di raccontare ad Alodia dei suoi continui tradimenti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 28 agosto 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10