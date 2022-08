Terra Amara Anticipazioni dal 22 al 26 agosto 2022: Zuleyha a pezzi. Adnan è scomparso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 22 al 26 agosto 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 22 agosto 2022

Sermin e Fusun elargiscono un cospicuo prestito a Veli, che sostiene gli serva per aprire un ufficio, salvo poi perdere l'intera somma al gioco.

Puntata in onda Martedì 23 agosto 2022

Zuleyha cerca Adnan disperatamente, ma se ne sono perse le tracce: nessuno sa dove si trovi il bambino.

Puntata in onda Mercoledì 24 agosto 2022

Hunkar tenta di convincere Yilmaz a lasciare Cukurova dicendogli che Zuleyha e Demir sono felici insieme, ma Yilmaz si rifiuta di crederle.

Puntata in onda Giovedì 25 agosto 2022

Mentre Demir è sempre più preoccupato dei successi imprenditoriali di Yilmaz, Hunkar rimane scioccata nell'apprendere da Fadik che il divorzio tra Sabahattin e Sermin potrebbe essere a causa della vicinanza dell'uomo a Gulten. Hunkar sa bene però che i due non hanno una relazione e che sono in contatto solo per aiutare Yilmaz. Intanto Gaffur, furioso con Gulten per il suo comportamento, offre la mano della sorella ad Abdi. Zuleyha, invece, soffre per l'assenza del figlio, mentre i sospetti di Demir sul rapporto tra Yilmaz e Fekeli aumentano.

Puntata in onda Venerdì 26 agosto 2022

Gulten si rifiuta di sposare Abdi, per questo fugge e tenta persino di uccidersi; Yilmaz però le salva la vita e quando incontra Gaffur lo informa che d'ora in avanti la sorella è sotto la sua protezione. Zuleyha viene messa alla prova da Demir, che le propone un piano per incastrare Yilmaz. Quando i due ex amanti si incontrano, la donna dice a Yilmaz di aver sposato Demir per amore e che se fosse tornata a Istanbul avrebbe potuto rincontrare Veli.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.35.