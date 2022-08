Terra Amara Anticipazioni 26 agosto 2022: Zuleyha dice addio ad Yilmaz! Ora ama Demir...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 26 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che la Altun manda in frantumi il cuore dell'Akkaya...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 agosto 2022, alle 14.45, Gulten, pur di non sposare Abdi, tenta il suicidio. Yilmaz, per fortuna, la salva. Intanto, Demir costringe Zuleyha a dire all'ex fidanzato di non amarlo più, perché ormai il suo cuore appartiene al marito...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur punisce duramente Gulten!

Gulten è un'anima in pena. Dopo che Fadik ha raccontato ad Hunkar e a Sermin che Sabahattin ha deciso di divorziare da quest'ultima perché intrattiene da tempo una relazione extra-coniugale con la sorella di Gaffur, in villa è esploso il caos. Il marito di Saniye, infuriato con Gulten per aver infangato il buon nome della loro famiglia, l'ha data in sposa ad un uomo che ha molti anni in più di lei.

Yilmaz salva Gulten, nelle Anticipazioni del 26 agosto 2022 di Terra Amara

Gulten non ha alcuna intenzione di obbedire all'ordine di Gaffur, e di convolare a nozze con Adbi. Disgustata al pensiero del matrimonio combinato con l'anziano, la giovane si dà alla fuga. Gulten, lontana dalla villa, tenta il suicidio. Per fortuna, ancora una volta c'è Yilmaz a salvarle la vita. L'imprenditore, allora, raggiunge il fedele servitore di Demir e lo informa del fatto che, da questo momento in avanti, si prenderà cura della sorella.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz in lacrime...

Il figlio di Hunkar vuole testare la fedeltà di Zuleyha nei suoi confronti, prima di permetterle di ricongiungersi con il piccolo Adnan. Lo Yaman, allora, convince la moglie a prendere parte ad un piano misterioso per incastrare l'Akkaya. La Altun e quest'ultimo s'incontrano, e lei gli confessa di aver sposato il signore di Cukurva non perché è stato costretta, o per interesse, bensì perché innamorata. Al termine di questo faccia a faccia, entrambi i protagonisti hanno il cuore a pezzi.

