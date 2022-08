Un Altro Domani Anticipazioni 26 agosto 2022: Julia si ubriaca e commette una follia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 26 agosto 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5, Patricia ha sistemato tutto, facendo risultare l'incendio soltanto un incidente, dunque Francisco può tirare un sospiro di sollievo. Intanto, Carmen lo mette alle strette, interrogandolo su ciò che gli sta accadendo; il padre, allora, confessa, e poi le chiede di compiere un sacrificio... In provincia di Madrid, invece, Elena si licenzia, e Julia, sconvolta, si attacca alla bottiglia e distrugge la bottega!

Un Altro Domani Anticipazioni: Patricia salva Francisco!

Carmen, sicura dell'innocenza di Mabele, ha indagato a lungo sull'incendio esploso in fabbrica, sperando di raccogliere prove sufficienti affinché l'operaio venisse scarcerato. Anche Victor, benché sia stato minacciato da Ventura, ha continuato ad aiutare l'amata. Così, i due si sono imbattuti in Marcela, la vedova di Bernardo, l'uomo morto tra le fiamme dell'esplosione. Marcela ha ammesso che il marito era stato pagato da Francisco proprio per dare fuoco alla sua azienda! Sconvolta, la Villanueva junior si domanda che cosa debba fare adesso...

Francisco chiede a Carmen di sposare Victor, nella Puntata di Un Altro Domani del 26 agosto 2022

Patricia toglie la figliastra dall'impiccio: mentre Carmen si chiede se debba andare a denunciare il padre o meno alle autorità, essendo il mandante dell'incendio che c'è stato alla sua fabbrica, la Dark Lady riesce a farlo risultare un semplice incidente. In questo modo, Mabele torna a piede libero, ed il Villanueva senior non pagherà le conseguenze per le sue azioni sconsiderate. L'avventuriera, allora, va a parlare con il genitore, alla ricerca di una spiegazione; Francisco le confessa di essere nei guai, perché indebitato fino al collo con gente pericolosa. Con le lacrime agli occhi, Carmen gli domanda se lei possa fare qualcosa per aiutarlo, e, con sua grande sorpresa, l'uomo le dà una risposta affermativa: per salvargli la vita, dovrebbe sposare Victor!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia distrugge la bottega!

In provincia di Madrid, tutti sono sconvolti per le ultime scelte fatte da Julia. L'imprenditrice ha prima deciso di optare per materiali di una qualità più scadente per la realizzazione dei mobili, e poi ha effettuato un taglio del personale, licenziando Ribero. Per Julia queste sono scelte obbligate, altrimenti si vedrebbe alla fine costretta a chiudere la bottega, ma più di qualcuno non ne è per niente contento. Elena, ad esempio, per solidarietà nei confronti dell'ex ragazzo di Cloe, si licenzia. La figlia di Diana è sconcertata, tanto che, in preda alla sconforto, si attacca alla bottiglia e, ubriaca, distrugge il suo amato laboratorio!

