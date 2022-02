Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 8 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 Febbraio 2022 - al termine di quel lungo confronto il primo passo da compiere è parlare con Shauna, del resto la Fulton sta facendo molto per tentare di riportare la pace tra l'ex amica ed il marito. Le due avranno un lungo faccia a faccia, si confronteranno sul malinteso che le ha portate ad allontanarsi e a mettere in discussione la loro amicizia. Dopo che Shauna è tornata a vivere a Villa Forrester il rapporto si è completamente incrinato ma la Fulton ci tiene a ribadire che le sue intenzioni erano buone, passata la rabbia infatti, è pronta a offrirle il suo aiuto. Le due finalmente si riconcilieranno. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 Febbraio 2022 - Aurelio ha un grosso affare in ballo, un affare illegale: speculare sulla guerra imminente vendendo armi. Marcos sta cercando di resistere al suo ricattatore, imponendo il suo rifiuto a mischiarsi nel losco commercio, Aurelio quindi, ha bisogno di un alleato fidato e senza scrupoli. Chi meglio di Genoveva Salmeron? Nell'episodio di Una Vita in onda, vedremo i due, stretti intorno ad un tavolo, discutere segretamente dell'affare. Purtroppo Aurelio rischierà di mandare a monte l'alleanza facendo delle avance fin troppo pressanti alla donna, ma la Dark Lady non è certo una che si lascia intimidire, anzi, con fare autoritario metterà i dovuti paletti al seduttore da strapazzo. Gli affari devono restare affari, o almeno è quello che dirà al Quesada, in realtà il suo modo di civettare farà intendere altro. Genoveva vuole forse provocare Aurelio, così da respingerlo, e alimentare il suo vorace desiderio? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 8 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 8 Febbraio 2022 - Kemal vuole creare un bel legame con la nipote Kiraz, ora che ha scoperto di essere il padre biologico di Serkan. La bambina è al settimo cielo e chiede al nonno di presentarsi a scuola il primo giorno. Kemal, tuttavia, è costretto a deludere Kiraz per colpa del Bolat. Serkan, geloso del rapporto tra Kemal e Kiraz, impedisce al padre biologico di avvicinarsi alla figlia e gli proibisce di accompagnarla all’entrata della scuola. Kiraz attende con impazienza l’arrivo del nonno e rimane molto delusa, ignara che dietro al mancato appuntamento ci sia lo zampino del padre iperprotettivo. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

