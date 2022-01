Una Vita Anticipazioni 28 Gennaio 2022: Marcos punta un tagliacarte alla gola di Aurelio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 28 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che dopo il no di Miguel, Aurelio aggredirà Marcos. Il Bacigalupe a quel punto reagirà puntandogli un tagliacarte alla gola!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Miguel si dice contrario all'idea di Aurelio di commerciare in armamenti con i Paesi che stanno per entrare in guerra. Marcos minaccia Aurelio con un tagliacarte.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio torna a tormentare Marcos

Marcos è preoccupato, è tornato ad invischiarsi con i Quesada nel tentativo di proteggere Anabel, ma forse, proprio questa sua decisione ha finito per costare la vita alla povera Pasamar. L'imprenditore inizia ad indagare nell'ombra, ma Aurelio, tornato inaspettatamente ad Acacias, gli sta col fiato sul collo. nel giro di poco infatti, il Quesada è tornato a tormentarlo pretendendo la sua collaborazione per investire il denaro del padre nelle loro società oltreoceano, dato che in Messico le cose si sono messe male.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio vuole trafficare illegalmente in armi, Miguel si oppone!

L'idea di Aurelio è di certo fruttuosa, ma anche molto pericolosa: l'uomo ha deciso di speculare sui Paesi che stanno per entrare in guerra rifornendoli di armi illegalmente. Miguel, fidanzato di Anabel, ma anche avvocato della nascente società costituita dal suocero con il Quesada, rifiuterà di mischiarsi in un affare illecito e consiglierà a Marcos di fare altrettanto. Aurelio però non sembrerà cedere, anzi, per evitare che l'Olmedo convinca il Bacigalupe ad opporsi, deciderà di tagliar corto e rinvierà la riunione d'affari con la promessa di aggiornarsi quanto prima.

Aurelio attacca Marcos e lui gli punta un tagliacarte alla gola, nella Puntata di Una Vita del 28 gennaio 2022

Quando Miguel si congederà, Aurelio tornerà subito sull'argomento denigrando il socio per la sua incapacità di imporsi. Con fare aggressivo, Aurelio dirà a Marcos che forse avrebbe dovuto continuare ad occuparsi del ristorante della defunta moglie, piuttosto che mischiarsi in affari troppo rischiosi per un codardo! Marcos andrà su tutte le furie, ma non per le offese ricevute, ma per il coinvolgimento di Felicia in questo meschino attacco, del resto il Bacigalupe sospetta segretamente che dietro alla morte della donna ci sia proprio Aurelio. Colto da un raptus di follia quindi, afferrerà un tagliacarte e lo punterà alla gola del Quesada...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.