Una Vita Anticipazioni 8 Febbraio 2022: i due Cattivi della soap allo stesso tavolo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 8 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Aurelio e Genoveva si incontreranno per parlare di loschi affari, ma lui, col suo fare da seduttore da strapazzo rischierà di mandare tutto a monte...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 8 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: durante la cena con Genoveva, Aurelio lascia intendere di essere interessato a una conoscenza più intima, ma lei sembra voler parlare solo d'affari.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio e Genoveva a cena insieme per parlare di affari

I due cattivi della soap, stretti attorno allo stesso tavolo. Genoveva e Aurelio si incontreranno per una cena di affari, con la guerra in arrivo infatti il Quesada ha deciso di speculare sulla vendita illegale di armi, e ha bisogno di alleati che non abbiano paura di sporcarsi le mani. Genoveva sta cercando di ripulire la sua immagine con atti caritatevoli e belle parole, ma se qualcuno è pronto a metterci la faccia al posto suo, la donna non si tira indietro. In nome del Dio denaro, Genoveva è pronta a tutto.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio prova a flirtare con Genoveva

Aurelio però, affascinato dalla bellezza e dalla intrigante "cattiveria" della Salmeron, si dimostrerà da subito interessato ad andare oltre la semplice relazione informale. Durante la cena inizierà a flirtare con Genoveva, ma lei non sembrerà per nulla interessata, anzi, cercherà subito di ristabilire la distanza con il don giovanni messicano, chiarendo le sue intenzioni. Ma sarà davvero così? La cura con cui la Salmeron si è presentata alla cena, fa dubitare sulle vere intenzioni della donna. Immagini e parole sembrano fuori sincro...

Genoveva mette a posto Aurelio: gli affari devono restare affari! Nella Puntata di Una Vita dell'8 febbraio 2022

Aurelio ha un grosso affare in ballo, un affare illegale: speculare sulla guerra imminente vendendo armi. Marcos sta cercando di resistere al suo ricattatore, imponendo il suo rifiuto a mischiarsi nel losco commercio, Aurelio quindi, ha bisogno di un alleato fidato e senza scrupoli. Chi meglio di Genoveva Salmeron? Nell'episodio di Una Vita in onda, vedremo i due, stretti intorno ad un tavolo, discutere segretamente dell'affare. Purtroppo Aurelio rischierà di mandare a monte l'alleanza facendo delle avance fin troppo pressanti alla donna, ma la Dark Lady non è certo una che si lascia intimidire, anzi, con fare autoritario metterà i dovuti paletti al seduttore da strapazzo. Gli affari devono restare affari, o almeno è quello che dirà al Quesada, in realtà il suo modo di civettare farà intendere altro. Genoveva vuole forse provocare Aurelio, così da respingerlo, e alimentare il suo vorace desiderio?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.