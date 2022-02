Love is in the Air Anticipazioni 8 febbraio 2022: Kemal delude Kiraz

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kemal viene tenuto lontano da Kiraz.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’8 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Kemal vuole creare un bel legame con la nipote Kiraz, ora che ha scoperto di essere il padre biologico di Serkan. La bambina è al settimo cielo e chiede al nonno di presentarsi a scuola il primo giorno di scuola. Kemal, tuttavia, è costretto a deludere Kiraz per colpa del Bolat.

Kiraz ha un nonno nella puntata di Love is in the Air dell’8 febbraio 2022

Serkan ha scoperto la verità su Kemal e ne è rimasto scioccato. Mentre l’imprenditore non riesce ad accettare che il compagno di sua madre sia anche il padre biologico, provando un certo astio nei confronti di Kemal, Kiraz è al settimo cielo. La bambina ha adesso due nonni su cui poter contare e vuole che Kemal le sia accanto, per la gioia di Aydan che si commuove per la reazione di gioia della nipotina.

Anticipazioni Love is in the Air: Kiraz fa una richiesta speciale

Kiraz ha sempre voluto una famiglia unita e ora, oltre ad un padre amorevole, ha anche due nonni che sono pronti a coccolarla e viziarla. Così, in occasione del suo primo giorno di scuola, Kiraz fa una richiesta speciale a Kemal, chiedendogli di accompagnarla e lui accetta molto volentieri.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan rovina tutto

Serkan, geloso del rapporto tra Kemal e Kiraz, impedisce al padre biologico di avvicinarsi alla figlia e gli proibisce di accompagnarla all’entrata della scuola. Kiraz attende con impazienza l’arrivo del nonno e rimane molto delusa, ignara che dietro al mancato appuntamento ci sia lo zampino del padre iperprotettivo.

