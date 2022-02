Beautiful Anticipazioni 8 febbraio 2022: E' pace tra Quinn e Shauna!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 8 Febbraio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Quinn e Shauna si confrontano sul malinteso che le ha portate ad allontanarsi e a mettere in discussione la loro amicizia.

Beautiful Anticipazioni: Eric non ha ancora perdonato Quinn

Nonostante il lavoro dall'interno che Shauna sta facendo per aiutarla, il Forrester non l'ha ancora perdonata e Quinn continua a vivere a casa di Wyatt e Flo. I due ragazzi cercano di capire, ma soprattutto spiegare alla Fuller le motivazioni che spingono il marito a diffidare, così che possa imparare dai suoi errori e riuscire magari a riprendersi finalmente la sua vita. La causa principale della mancata riconciliazione è sicuramente da imputare alla scarsa umiltà della designer che si è rifiutata categoricamente di porgere le sue scuse a Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt e Flo chiariscono a Quinn i suoi errori

Wyatt e Flo analizzano freddamente con Quinn quello che lei e Shauna hanno fatto nei confronti di Brooke e Ridge, cercano di aprire gli occhi della designer, di metterla di fronte alla realtà e aiutarla a riconquistare la fiducia di Eric. La Fuller proverà ad obiettare, ma vista la mancanza di risultati ottenuti finora, alla fine capitolerà comprendendo di dover dare ascolto a figlio e nuora.

Shauna e Quinn si confrontano e fanno pace, nella Puntata di Beautiful dell'8 febbraio 2022

Al termine di quel lungo confronto il primo passo da compiere è parlare con Shauna, del resto la Fulton sta facendo molto per tentare di riportare la pace tra l'ex amica ed il marito. Le due avranno un lungo faccia a faccia, si confronteranno sul malinteso che le ha portate ad allontanarsi e a mettere in discussione la loro amicizia. Dopo che Shauna è tornata a vivere a Villa Forrester il rapporto si è completamente inclinato, ma la Fulton ci tiene a ribadire che le sue intenzioni sono buone, passata la rabbia infatti, le dirà di volerla aiutare e le due finalmente si riconcilieranno.

