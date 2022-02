Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 4 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 4 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 Febbraio 2022 - nonostante il lavoro dall'interno che Shauna sta facendo per aiutarla, il Forrester non l'ha ancora perdonata e Quinn continua a vivere a casa di Wyatt e Flo. I due ragazzi cercano di capire, ma soprattutto spiegare alla Fuller le motivazioni che spingono il marito a diffidare, così che possa imparare dai suoi errori e riuscire magari a riprendersi finalmente la sua vita. La causa principale della mancata riconciliazione è sicuramente da imputare alla scarsa umiltà della designer che si è rifiutata categoricamente di porgere le sue scuse a Brooke. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 4 Febbraio 2022 - il giorno è giunto, tutto è pronto. Felipe è furioso, il suo unico pensiero è vendicarsi, Mendez e Casilda hanno cercato di calmarlo, farlo ragionare ed evitare che compia qualche gesto inconsulto guidato dalla sete di vendetta. Lo hanno invitano infatti a lasciar perdere e a voltare pagina, ma l'avvocato non ha accolto le loro preghiere, pur consapevole della protezione di cui gode l'ex moglie, anche da parte della stessa polizia, ha deciso di andare fino in fondo. Il giorno della messa dunque si presenta in chiesa con un piano ben scritto. Deciderà di agire subito oppure si fermerà in rispetto della defunta Marcia? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 4 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 4 Febbraio 2022 - Eda e Serkan sono tornati a fare coppia fissa. Complice l’impegno comune con Kiraz, la paesaggista e l’imprenditore hanno deciso di non nascondere più i propri sentimenti e darsi un’altra occasione. Proprio mentre Serkan sta per chiedere ad Eda di rivelare tutta la verità sul ritorno di fiamma, la Yildiz farà una scoperta sconvolgente. Qui la trama completa di Love is in the Air​

