Una Vita Anticipazioni 2 Febbraio 2022: Felipe medita vendetta contro Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 2 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Felipe medita vendetta contro Genoveva, nonostante l'invito a lasciare perdere di Mendez e Casilda, l'avvocato è pronto ad andare fino in fondo.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Mendez e Casilda cercano di convincere Felipe a voltare pagina e lasciar perdere Genoveva, che sembra protetta persino dalla polizia, ma l'uomo vuole vendicarsi a tutti i costi.

Una Vita Anticipazioni: Mendez cerca di incriminare Genoveva per la morte di Velasco

Sbattuta in prigione per l'omicidio di Marcia, la Salmeron non si è data per vinta, ha infatti messo subito a segno un fortunato piano per salvarsi la vita e garantirsi la libertà. Felipe non ha accolto con favore la notizia della grazia , anzi, furioso, si è addirittura fatto sbattere in cella per una notte. Rassegnato, alla fine, ha deciso di fare l'unica cosa possibile: prendere le distanze dalla donna chiedendo l'annullamento del matrimonio. Mentre l'Alvarez Hermoso corre ai ripari, Mendez spera ancora di poter riuscire a frenare la corsa di Genoveva, incriminandola per un secondo omicidio, quello di Velasco. Il commissario è infatti convinto che la Dark Lady sia coinvolta nella sparizione dell'avvocato. Effettivamente Genoveva è colpevole ma solo dell'occultamento del cadavere, ad uccidere l'uomo è stata Laura. La domestica ha collaborato con Felipe, Santiago e Mendez per incriminare la Salmeron, ma ora che rischia la stessa pena, credete davvero che non proverà a depistare le indagini?

Una Vita Anticipazioni: Genoveva punta ad ingraziarsi l'opinione pubblica

Le indagini di Mendez vanno avanti, ma Genoveva intanto è libera. Appena scarcerata la Dark Lady è tornata nel quartiere tra difensori e detrattori. Sono proprio questi ultimi nel mirino di Genoveva, soprattutto ora che il commissario sta nuovamente scandagliando nel suo losco passato. La donna non ha intenzione di vendicarsi, anzi, compreso come ingraziarsi l'opinione pubblica possa risultare favorevole, tenterà di convincere anche i detrattori, della sua innocenza!

Una Vita Anticipazioni: Felipe medita vendetta

A volersi vendicare è Felipe, del resto l'Alvarez Hermoso non ha più assi nella manica. La sua rabbia è incontenibile e potrebbe davvero spingerlo a fare qualcosa di pericoloso e illegale. Mendez e Casilda cercano di calmarlo, farlo ragionare ed evitare che compia qualche gesto inconsulto guidato dalla sete di vendetta. Lo invitano infatti a lasciar perdere e a voltare pagina, ma l'avvocato non sembra accogliere le loro preghiere, pur consapevole della protezione di cui gode l'ex moglie, anche da parte della stessa polizia, vuole andare fino in fondo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.