Love is in the Air Anticipazioni 4 febbraio 2022: Eda fa una scoperta terrificante!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda fa una scoperta sconvolgente su Serkan.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Eda e Serkan sono tornati a fare coppia fissa. Complice l’impegno comune con Kiraz, la paesaggista e l’imprenditore hanno deciso di non nascondere più i propri sentimenti e darsi un’altra occasione. Proprio mentre Serkan sta per chiedere ad Eda di rivelare tutta la verità sul ritorno di fiamma, la Yildiz farà una scoperta sconvolgente.

Eda e Serkan innamorati nella Puntata di Love is in the Air del 4 febbraio 2022

Da quando Eda ha rivelato a Serkan di essere il padre di Kiraz, l’imprenditore si è impegnato per dimostrare all’ex fidanzata che questa volta fa sul serio. Neppure il suo amato lavoro, infatti, potrebbe tenerlo lontano dalle donne della sua vita e la Yildiz non può che arrendersi, confessando di amare ancora Serkan.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan fa una richiesta

Serkan è al settimo cielo con la sua famiglia e non potrebbe desiderare nulla di meglio. Dopo aver riconquistato Eda, l’imprenditore vorrebbe comunicare anche ai familiari e agli amici il ritorno di fiamma. Così, nonostante lo scetticismo della Yildiz, Serkan le chiede ufficialmente di rivelare a tutti di essere una vera e propria coppia.

Love is in the Air Anticipazioni: la scoperta di Eda

Serkan vuole rendere ufficiale la loro relazione ed Eda si sente pronta ad affrontare l’eco che avrà la notizia tra amici e parenti. Proprio quando si decide a confermare al Bolat la volontà di rendere nota la loro storia d’amore, la paesaggista farà una scoperta sconcertante, che rimetterà tutto in discussione.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.