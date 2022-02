Beautiful Anticipazioni 4 Febbraio 2022: una spiazzante verità per Quinn!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda dalle 13.45 su Canale5: Wyatt e Flo analizzano con Quinn quello che lei e Shauna hanno fatto nei confronti di Brooke e Ridge, motivo per cui ora è fuori di casa e al momento vive da loro.

Nonostante il lavoro dall'interno che Shauna sta facendo per aiutarla, il Forrester non l'ha ancora perdonata e Quinn continua a vivere a casa di Wyatt e Flo. I due ragazzi cercano di capire, ma soprattutto spiegare alla Fuller le motivazioni che spingono il marito a diffidare, così che possa imparare dai suoi errori e riuscire magari a riprendersi finalmente la sua vita. La causa principale della mancata riconciliazione è sicuramente da imputare alla scarsa umiltà della designer che si è rifiutata categoricamente di porgere le sue scuse a Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Eric ancora molto deluso da Quinn

Che tra Quinn e Brooke non corresse buon sangue era chiaro anche prima che la Fuller iniziasse a boicottare il matrimonio della Logan, ma Eric non immaginava certo che la moglie arrivasse a spingersi così oltre, mettendo a repentaglio anche il loro matrimonio, pur di ottenere una vittoria sulla nemica. Il poverino, scioccato, non è riuscito più a fidarsi da quel momento e l'atteggiamento di Quinn non ha certo aiutato. Basterebbe dunque chiedere perdono ma bisognerebbe farlo nel modo giusto e includendo tutte le persone offese, questo cercheranno di far capire a Quinn i due ragazzi.

Beautiful Anticipazioni: Quinn accetta i consigli di Figlio e nuora

Wyatt e Flo analizzano freddamente con Quinn quello che lei e Shauna hanno fatto nei confronti di Brooke e Ridge, cercano di aprire gli occhi della designer, di metterla di fronte alla realtà e aiutarla a riconquistare la fiducia di Eric. La Fuller proverà ad obiettare, ma vista la mancanza di risultati ottenuti finora, alla fine capitolerà comprendendo di dover dare ascolto a figlio e nuora.

