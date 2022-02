Una Vita Anticipazioni 4 Febbraio 2022: Felipe è una bomba ad orologeria!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 4 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Felipe accetta di partecipare alla messa in onore di Marcia organizzata da Genoveva. Andrà tutto liscio o metterà in atto la sua vendetta?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: tutto il quartiere partecipa alla messa in memoria di Marcia, compreso Felipe. In ospedale, Lolita perde nuovamente conoscenza.

Una Vita Anticipazione: Genoveva organizza un messa in ricordo di Marcia

Consigliata dall'arciprete Reguero la Salmeron tenterà di riscattare la sua immagine e "convertire" i suoi accusatori. Per fortuna la donna gode ancora dell'appoggio di alcuni degli abitati del quartiere, tra questi sembra esserci Fabiana. La locandiera, donna di fede, vedrà nella proposta di Genoveva - dedicare una messa in onore di Marcia - una valida dimostrazione di pentimento e ottimo mezzo per ottenere il perdono. Insomma, per Fabiana, il punto non sembra essere la colpevolezza o meno di Genoveva, l'importante è che la Salmeron faccia ammenda. E' per questo che, di fronte alla richiesta di aiutarla ad organizzare una messa di suffragio, mostrerà massima disponibilità.

Felipe partecipa alla messa ma ha un piano... Nella Puntata di Una Vita del 4 febbraio 2022

Il giorno è giunto, tutto è pronto. Felipe è furioso, il suo unico pensiero è vendicarsi, Mendez e Casilda hanno cercato di calmarlo, farlo ragionare ed evitare che compia qualche gesto inconsulto guidato dalla sete di vendetta. Lo hanno invitano infatti a lasciar perdere e a voltare pagina, ma l'avvocato non ha accolto le loro preghiere, pur consapevole della protezione di cui gode l'ex moglie, anche da parte della stessa polizia, ha deciso di andare fino in fondo. Il giorno della messa dunque si presenta in chiesa con un piano ben scritto. Deciderà di agire subito oppure si fermerà in rispetto della defunta Marcia?

Una Vita Anticipazioni: Lolita sviene di nuovo

Lolita non sta bene, le sue condizioni sembrano peggiorare e la giustificazione dello stress, per quanto sembri in questo momento più che mai valida, pare non convincere più familiari e amici. La poverina dovrà dunque sottoporsi a nuovi test clinici per stabilire le cause della sua condizione. Antonito è pentito e amareggiato, sente tutto il peso di quanto sta accadendo alla sua povera moglie. Il Palacios, corso subito al capezzale di Lolita insieme a Ramon e Carmen, prega affinché la diagnosi non sia grave come sospetta, ma Lolita nel giro di poco finisce per perdere nuovamente i sensi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.