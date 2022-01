Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 31 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 gennaio 2022 - il povero Liam, ingannato dal buio e da quello stupido manichino, si è convinto del tradimento di Hope. La grande fiducia concessa dalla Logan al Forrester negli ultimi tempi, non ha fatto che rendere più credibile il tutto. E' a quel punto che, deluso e sconfortato, Liam ha cercato consolazione in Steffy. Purtroppo i due, come spesso accaduto in passato, aiutati anche da qualche bicchierino di troppo, sono finiti a letto insieme. Di comune accordo però, hanno deciso di archiviare la questione, anzi, Liam nonostante tutto, ha continuato ad accusare Hope della deriva del loro matrimonio. Ma ora tutto cambia. Hope ha rivelato a Liam quanto accaduto realmente e il poverino, scioccato ma soprattutto pentito, capisce di essere lui il traditore! Finirà per confessare? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 31 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 31 gennaio 2022 - consigliata dall'arciprete Reguero la Salmeron tenterà di riscattare la sua immagine e "convertire" i suoi accusatori. Per fortuna la donna gode ancora dell'appoggio di alcuni degli abitati del quartiere, tra questi sembra esserci Fabiana. La locandiera, donna di fede, vedrà nella proposta di Genoveva - dedicare una messa in onore di Marcia - una valida dimostrazione di pentimento e ottimo mezzo per ottenere il perdono. Insomma, per Fabiana, il punto non sembra essere la colpevolezza o meno di Genoveva, l'importante è che la Salmeron faccia ammenda. E' per questo che, di fronte alla richiesta di aiutarla ad organizzare una messa di suffragio, mostrerà massima disponibilità. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 31 gennaio al 5 febbraio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 31 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 31 gennaio 2022 - mentre Aydan è alle prese con la verità sulla paternità di Kemal, Eda e Serkan rimangono molto feriti dal comportamento di Piril ed Engin. I due amici, infatti, non hanno rivelato a nessuno l’intenzione di iscrivere il figlio Can ad una scuola prestigiosa, pensando che Kiraz avrebbe potuto prendere l’ultimo posto a disposizione. Scoppia così una brutta discussione tra le due coppie ma chi la spunterà? Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 31 gennaio al 4 febbraio 2021.