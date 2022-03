Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 30 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 Marzo 2022 - Thomas è assoluto protagonista del dramma amoroso che sta sconvolgendo Steffy e Finn, Liam e Hope. Tutto è partito da lui, eppure sia Hope che Steffy lo giustificano. La Logan, addirittura, continua a confidarsi con lui cercando consiglio dallo stilista. Thomas ha dunque ancora un grande potere sulla sorellastra che potrebbe utilizzare cinicamente a suo vantaggio. Anticipazioni rivelano però che il Forrester darà prova di essere davvero cambiato: nella puntata in onda lo vedremo consigliare a Hope di mostrarsi comprensiva con Liam e di perdonarlo. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 Marzo 2022 - Ramon e Lolita cercano di arginare il danno, il Palacios ha già perso troppo tempo, bisogna subito escogitare un modo per rimettere le cose a posto. Lolita propone di cominciare da un regalo, ma quando il poverino si trova di fronte alla moglie, capisce che un regalo non è la soluzione. Carmen, faccia a faccia con il marito, gli dirà di aver preso una importante decisione: vuole la sua indipendenza e i suoi spazi, quindi si è trovata un'occupazione come parrucchiera a domicilio. Qui la trama completa di Una Vita.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 30 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air di oggi - 30 Marzo 2022 - mentre Piril vuole gettarsi a capofitto nel nuovo progetto scontrandosi con il marito Engin, Melo riflette sulla sua storia d’amore con Burak e giunge ad un’amara conclusione. La relazione con Burak è decisamente agli antipodi di ciò che Melo ha sempre sognato e l’amica di Eda inizia a riflettere sul futuro. Burak l’ha scelta come ripiego o sarà realmente innamorato di lei? Il dubbio è troppo forte da sopportare e Melo prende una decisione spiazzante, dando vita ad un clamoroso colpo di scena. Qui la trama completa di Love is in the Air.​

