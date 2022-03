Love is in the Air Anticipazioni 30 marzo 2022: Melo protagonista di un clamoroso colpo di scena

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melo vuole lasciare Burak

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 30 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5, mentre Piril vuole gettarsi a capofitto nel nuovo progetto scontrandosi con il marito Engin, Melo riflette sulla sua storia d’amore con Burak e giunge ad un’amara conclusione.

Piril entusiasta nella puntata di Love is in the Air del 30 marzo 2022

Serkan si è messo all’opera e ha finalmente trovato un progetto degno di nota per l’agenzia. Piril è al settimo cielo perché sente di potersi finalmente impegnare nel suo lavoro senza dover tenere in considerazione i danni collaterali, tornando ad essere quella di prima. Peccato che Engin non si altrettanto entusiasta della nuova opportunità, tanto da cercare in tutti i modi i dissuadere la moglie. Engin riuscirà nel proprio intento?

Anticipazioni Love is in the Air: Melo e Burak al capolinea

Melo è sempre stata una ragazza romantica, in attesa del principe azzurro dalla scintillante armatura che l’avrebbe presa con sé, portata in un modo fatato fatto di amore e sentimenti intensi. La relazione con Burak è decisamente agli antipodi di ciò che Melo ha sempre sognato e l’amica di Eda inizia a riflettere sul futuro. Burak l’ha scelta come ripiego o sarà realmente innamorato di lei? Il dubbio è troppo forte da sopportare e Melo prende una decisione spiazzante, dando vita ad un clamoroso colpo di scena.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan stupisce ancora

Eda e Serkan vivono un momento felice, in attesa della nascita del secondogenito Alp, fortemente voluto dalla coppia e dalla figlia Kiraz, che non vede l’ora di poter giocare con il fratellino. Serkan ha vissuto intensamente la gravidanza della moglie, diventando spesso e volentieri fin troppo soffocante. Ora, tuttavia, Bolat si rende conto che ci sono delle questioni che Eda può affrontare da sola, peccato che siano esattamente quelle questioni che lei vorrebbe superare come coppia!

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 28 marzo al 1° aprile 2022.

