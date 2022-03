Una Vita Anticipazioni 30 marzo 2022: Carmen prende le distanze da Ramon!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 29 marzo 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Carmen, delusa da Ramon, si è trovata un'occupazione che la renda indipendente da suo marito!

Una Vita Anticipazioni: Carmen è furiosa con Ramon ma per lui sono solo capricci

Il matrimonio di Carmen e Ramon è a rischio, lei è convinta che il marito non le dia le giuste attenzioni. Lolita è molto preoccupata per la situazione e decide di intervenire per far capire a Ramon di dover al più presto cambiare atteggiamento o perderà per sempre sua moglie. Il Palacios cercherà di chiarire i motivi della sua freddezza, nascondendosi dietro alle mille preoccupazioni del momento, ma in verità non farà nulla per recuperare. In pratica Ramon definirà quelli di Carmen solo capricci.

Una Vita Anticipazioni: Ramon inizia a comprenderà la gravita della situazione!

Ramon prende sottogamba gli avvertimenti di Lolita, è convinto che il suo matrimonio sia ben solido e che non rischi certo per qualche trascurabile disattenzione. La moglie però, non pare dello stesso avviso, anzi, è furiosa per l'indifferenza del Palacios e si sente profondamente offesa. E' solo a quel punto che Ramon inizia a comprendere la gravita della situazione, d'accordo con Lolita dunque, prova a studiare un piano per uscirne...

Carmen si è trovata un lavoro senza consultare il marito, nella Puntata di Una Vita del 30 marzo 2022

Ramon e Lolita cercano di arginare il danno, il Palacios ha già perso troppo tempo, bisogna subito escogitare un modo per rimettere le cose a posto. Lolita propone di cominciare da un regalo, ma quando il poverino si trova di fronte alla moglie, capisce che un regalo non è la soluzione. Carmen, faccia a faccia con il marito, gli dirà di aver preso una importante decisione: vuole la sua indipendenza e i suoi spazi, quindi si è trovata un'occupazione come parrucchiera a domicilio.

