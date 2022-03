Beautiful Anticipazioni 30 marzo 2022: un alleato inaspettato per Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Thomas cerca di convincere Hope a perdonare Liam e a salvare la sua famiglia. Nel frattempo, Liam si confida con Wyatt.

Beautiful Anticipazioni: Liam rischia di perdere sua moglie

La bravata di una notte rischia di costare cara a Liam, se la paternità del bambino che Steffy porta in grembo, dovesse infatti essere attribuita proprio a lui, la situazione si complicherebbe. Hope non si sente pronta a rivivere la scomoda situazione di Kelly e dice no all'ennesimo triangolo. Liam dovrà dunque faticare parecchio per ottenere il perdono. Il ragazzo implorerà la moglie, consapevole però che solo il risultato del test di paternità, deciderà le sorti del suo matrimonio.

Nella Puntata di Beautiful del 30 marzo 2022: Thomas, a sorpresa, prende le parti di Liam

Thomas è assoluto protagonista in questo dramma amoroso, tutto è partito da lui, eppure sia Hope che Steffy lo giustificano. La Logan, addirittura, continua a confidarsi con lui cercando consiglio dallo stilista. Thomas ha dunque ancora un grande potere sulla sorellastra che potrebbe utilizzare cinicamente a suo vantaggio. Anticipazioni rivelano però che il Forrester darà prova di essere davvero cambiato: nella puntata in onda lo vedremo consigliare a Hope di mostrarsi comprensiva con Liam e di perdonarlo.

Beautiful Anticipazioni: Liam confessa a Wyatt di aver tradito Hope

Hope chiede consiglio a Thomas, mentre Liam si rivolge a Wyatt. Quella dello Spencer è una sentita confessione al fratello, incredulo di quanto sia accaduto con la Forrester. Liam cercherà di far capire a Wyatt del suo stato di confusione e di come con Steffy si sia trattato solo di un momento di debolezza, anche se ora rischia di diventare per la terza volta padre. Il fratello si dimostrerà molto comprensivo ma dirà a Liam di poter intendere la delusione di Hope e gli consigliera di essere tenace e paziente con sua moglie.

