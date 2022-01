Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 25 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 25 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 gennaio 2022 - Finn non si sbagliava e neppure Liam, Thomas è ancora ossessionato da lei. Hope è sconvolta e ha bisogno di parlare immediatamente con lo Spencer di quanto ha scoperto, la poverina ignora che il marito, certo di essere stato tradito, sia finito a letto con Steffy. Mentre la Logan cerca di rintracciarlo, Liam è ancora alla casa sulla scogliera, il risveglio è stato un po' imbarazzante, lui e Steffy hanno condiviso una consolatoria notte d'amore, ma sembrano entrambi convinti di poter archiviare la cosa senza conseguenze, solo mantenendo il silenzio. Liam riconosce delle attenuanti a se stesso, eppure non è in grado di comprendere o perdonare il comportamento della moglie. Furioso infatti, per l'ennesimo, presunto tradimento, dirà a Steffy che non riuscirà mai a perdonare Hope! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 25 gennaio 2022 - Lolita ha cacciato Antonito di casa, suo marito la sta tradendo, delle foto molto compromettenti sono arrivate a documentare la sua relazione segreta con Natalia. Addolorata, la Signora Palacios decide di prendere le distanze, purtroppo questo non basterà ad alleviare il suo dolore. Le conseguenze saranno subito evidenti, il suo stato di salute peggiorerà, si sentirà molto debole e terribilmente depressa. A rendere però davvero preoccupante il quadro clinico, sarà una forte tosse, accompagnata da tracce di sangue! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 25 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 25 gennaio 2022 - Aydan ha notato che anche Kemal è allergico alle fragole, come Serkan e la nipote Kiraz. Mentre la signora Bolat non riesce dare voce ad un dubbio che l’assilla, Eda spedisce Serkan al supermercato per fare la sua prima spesa. Il Bolat provoca la Yildiz, facendo un gesto bizzarro per provarle la sua fiducia, poi però dà appuntamento a Deniz per un caffè. Eda è gelosa, ma Serkan non ha intenzione di giocare nuovamente con lei. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

