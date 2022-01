Beautiful Anticipazioni 25 gennaio 2022: Liam deluso da Hope "Non la perdonerò mai!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 24 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Liam, nonostante la notte d'amore con Steffy, dice di non essere pronto a perdonare Hope per essersi lasciata baciare da Thomas.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 gennaio 2022. Nelle Trame dei due episodi in onda su Canale5 a partire dalle 13.45 vedremo che Liam, benché abbia dormito con Steffy, le dice che non riuscirà mai perdonare Hope per essersi lasciata baciare da Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Ridge non riesce a comprendere la portata del problema che ancora affligge Thomas

Thomas, caduto in una sorta di trance, ha baciato la bambola di Hope, convinto che fosse quella vera. Purtroppo Liam lo ha visto e, sconvolto all'idea del tradimento di Hope, è corso a farsi consolare da Steffy. Solo dopo la fuga dello Spencer, Thomas ha ripreso conoscenza e, consapevole dei suoi farneticamenti, ha cominciato seriamente a pensare di aver perso la testa. E' a questo punto che ha provato a parlarne con Ridge, ma lui purtroppo non sembra essere riuscito a cogliere la portata del problema che affligge suo figlio. Rimasto solo infatti, Thomas tornerà a parlare con l'Hope immaginaria...

Beautiful Anticipazioni: Thomas parla con la bambola, Hope lo vede!

Nel frattempo Hope, turbata dagli avvertimenti di Finn, gli stessi che da settimane le lancia anche Liam, decide di andare a parlare con Thomas per cercare di capire se realmente il fratellastro nutra ancora una morbosa ossessione ne nei suoi confronti. Purtroppo, giunta a casa del Forrester, si trova a fare i conti con una sconvolgente verità: l'ex intrattiene un farneticante dialogo con la bambola.

Liam dice a Steffy che, non riuscirà mai a perdonare Hope! Nelle Puntata di Beautiful del 25 gennaio 2022

Finn non si sbagliava e neppure Liam, Thomas è ancora ossessionato da lei. Hope è sconvolta e ha bisogno di parlare immediatamente con lo Spencer di quanto ha scoperto, la poverina ignora che il marito, certo di essere stato tradito, sia finito a letto con Steffy. Mentre la Logan cerca di rintracciarlo, Liam è ancora alla casa sulla scogliera, il risveglio è stato un po' imbarazzante, lui e Steffy hanno condiviso una consolatoria notte d'amore, ma sembrano entrambi convinti di poter archiviare la cosa senza conseguenze, solo mantenendo il silenzio. Liam riconosce delle attenuanti a se stesso, eppure non è in grado di comprendere o perdonare il comportamento della moglie. Furioso infatti, per l'ennesimo, presunto tradimento, dirà a Steffy che non riuscirà mai a perdonare Hope!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 29 gennaio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.